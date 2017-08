Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Le Parc des Virunga a perdu plus de 50% de sa population d'éléphants en 30 ans

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM)… Plus »

M. Bakerethi plaide pour plus d'efforts, préconisant notamment l'augmentation des patrouilles et l'amélioration du système de suivi de ces animaux, pour «sauver ce qui reste de la population d'éléphants sur ce site».

WWWF en appelle à plus d'efforts «pour sauver ce qui reste de la population d'éléphants sur ce site». Gédéon Bakerethi attribue la diminution des éléphants dans les Virunga à ce qu'il qualifie de « militarisation » de ce parc à travers les différentes opérations militaires de l'armée qui dévastent des habitats naturels des eléphants et le braconnage auquel s'adonnent les groupes armés actifs dans la région.

«En 1960 nous avions au moins 60 000 éléphants dans le Parc National des Virunga. Aujourd'hui, on ne peut même plus y compter 30 000. Ces pachydermes sont menacés mais aussi nous devons les protéger», a affirmé Gédéon Bakerethi chargé de communication à WWF dans le Nord-Kivu.

