Tunisie: CAB - Annoncer la couleur

Quelle formation ?

Le staff technique a procédé, plusieurs fois, à un turnover à la recherche d'un onze compétitif. Plus de trente joueurs ont été utilisés entre jeunes et cadres. En outre, de nouvelles recrues ont rejoint le groupe et sont par conséquent venues l'enrichir. Lassaâd Dridi ne peut qu'avoir l'embarras du choix pour choisir son équipe type qui donnera la réplique, tout à l'heure, à Menzel Abderrahman, à l'ESS.

On peut penser qu'il alignera Habib Yaken et Hichem Ben Necib respectivement sur les flancs droit et gauche de la défense et Ressaïssi et Seddik (ou Ben Zitoun) à l'axe central. Devant, ce sera probablement Bilel Saïdani et Hamza Jlassi comme milieux défensifs derrière Firas Belarbi et Ala Dridi (ou Nour Hadhria). En attaque, on verra Hamza Messaâdi et Chedly Gherab (ou Ben Choug).

Toutefois, on n'est pas à l'abri de surprises puisque le staff technique bénéficie d'un effectif bien étoffé où tous les joueurs se valent.

Formation probable

Kasraoui, Mohamed Habib Yaken, H. Ben Necib, Ressaïsssi, Ben Zitoun (Seddik), B. Saïdani, Hamza Jlassi, Firas Belarbi, Hadhria, Messaâdi, Gherab (ou Ben Choug)?