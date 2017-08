Ile Maurice: Étrangère tuée à Pereybère - «La perte de Lara Rijs nous attriste»...

«Everyone at the Geneva Management Group is distraught and deeply saddened by the news of Laura Rijs' death», a déclaré à l'express Dave Elzas, Chief Executive Officer du Geneva Management Group. La jeune femme travaillait comme Operation Manager au sein de cette compagnie.

Elle avait la double nationalité sud-africaine et suisse et était à Maurice depuis trois mois. Elle a été retrouvée morte à son domicile à Pereybère par des collègues qui s'inquiétaient suivant son absence au travail. Lara Rijs était allongée dans une mare de sang dans son lit, à moitié nue. La victime a été égorgée.

Suite à cette macabre découverte, la police a procédé à l'arrestation de Sahib Meerhossen, 54 ans, le vigile de service ce jour-là. Répondant d'une accusation provisoire d'assassinat, il a comparu en cour ce mardi 15 août 2017 et a nié les faits reprochés. Dave Elzas a exprimé ses sincères condoléances à la famille de la victime et a signifié son intention de l'assister dans ces moments difficiles.