Tunisie: L'art s'invite à Zarzis, musée-mémoire de la mer

Création, concept et objectifs d'Al Maken

Al Maken, comme l'indique bien son appellation, a pour but de se déplacer chaque année d'une région à une autre et sa mission principale et de s'investir, au fur et à mesure, afin de développer ensemble -- les artistes mais aussi les intellectuels avec les populations locales, jeunes et moins jeunes -- l'art de vivre et le vivre dans l'art, en toute convivialité. Et, du point de vue de la création, selon les régions ciblées, s'ouvrir au contexte social, environnemental et culturel selon les itinérances.

Changer de lieu, de maken, c'est pour les créateurs de toutes disciplines confondues, donner libre cours à l'imagination, tout en gardant à l'esprit, les nouvelles spécificités qu'ils rencontrent, à travers des échanges fructueux et le vivre-ensemble. Ainsi, le concept est identique malgré les lieux qui changent, à chaque déplacement. Les spécificités patrimoniales et culturelles -- en grossissant le plan -- ne sont pas les mêmes sur les hauteurs de Sidi Bou Saïd, dans l'espace minier de Gafsa ou dans la péninsule de Zarzis.

Du point de vue des objectifs d'Al Maken, c'est qu'à la longue, il s'agira d'une refondation d'une politique culturelle et artistique spécifique pour chaque région, l'essentiel étant de lier le passé à l'avenir, pour plus de cohérence.

Cette démarche, cette mission première, pourra ainsi transmettre le goût de vivre autrement grâce à l'art et à la culture et faire que les régions s'ouvrent les unes aux autres tout en gardant leur caractère spécifique.

Nous parlerons dans un prochain volet, dès l'ouverture de cette 3e session des espaces qui seront réservés aux artistes et aux publics jeunes et moins jeunes pour créer et développer leur art. Nous parlerons de l'Agora, cette place publique consacrée aux dialogues des cultures et des arts. Nous visiterons les ateliers d'artistes dans le plein air rafraîchissant de cette presqu'île qui relie l'Ile de Djerba.

Nous indiquerons les environs et le musée situé sur la route du port de Zarzis et qui possède d'importants objets archéologiques. Une conférence de presse sera donnée par les membres de l'association à cet effet au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (Snjt) à Tunis jeudi matin à 10h00, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations.