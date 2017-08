Congo-Kinshasa: Assassinat de deux experts onusiens au Kasaï, trafic de minerais et d'armes, ... - Nouvelles révélations des Nations unies

L'assassinat en mars dernier dans des conditions dramatiques de deux experts onusiens dans le Grand Kasaï n'a pas ébranlé la détermination des Nations unies à boucler son rapport de terrain. Quatre autres experts ont continué l'investigation et rendu public leur rapport final le 13 août 2017. Tout y est : les conditions d'assassinat de deux experts onusiens, les ramifications des réseaux de trafics d'armes et de minerais qui sévissent dans l'Est. Nouvelles révélations qui confirment la fragilité de la situation congolaise.

Quatre des collègues de l'Américain Michaël Sharp et de la Suédoise Zaïda Catalan, assassinés en mars dernier dans l'espace Kasaï, sont allés au bout du travail entamé par les deux infortunés. Au-delà du Kasaï, champ de bataille où sont tombés les deux onusiens, les experts de l'Onu ont étendu leur champ d'investigation jusqu'à la partie Est de la République démocratique du Congo. Ils sont parvenus à reconstituer les conditions d'assassinat de leurs collègues avant de revenir sur les nombreux détails qui ont entouré ce drame.

Outre ce fait qui a marqué d'un trait noir le travail de l'ONU en RDC, les experts onusiens ont poussé plus loin leur recherche, jusqu'à pénétrer le vaste réseau qui s'est développé autour du commerce des matières précieuses, particulièrement l'or. Ils ont pu déceler quelques têtes de ces nombreux réseaux, citant des hauts gradés de l'armée et de la police. Le trafic d'armes, dont les tentacules s'étendent de la RDC jusqu'au Burundi, en passant par le Rwanda, figure en bonne place dans les enquêtes menées par les Nations unies.

C'est le dimanche 13 août 2017 que la version finale de ce rapport a été rendu publique.

L'assassinat, en mars dernier de deux experts onusiens dans le Kasaï, a laissé une tache indélébile dans les instances des Nations unies. Dans le dernier rapport, les experts de l'ONU ne s'en cachent pas. « L'assassinat de deux de ses membres - Michael Sharp, coordonnateur et spécialiste des groupes armés, et Zaida Catalán, spécialiste des questions humanitaires, a été, pour le Groupe d'experts, le fait le plus marquant survenu au cours de son mandat actuel. Ce fait sans précédent, qui ne lui a pas permis de mener toutes les activités de terrain prévues pour l'établissement du présent rapport, constitue une attaque délibérée contre le Conseil de sécurité. Il témoigne aussi, plus généralement, des conditions de sécurité préoccupantes qui règnent en République démocratique du Congo », relève le rapport.

Quant aux probables commanditaires ou exécutants de ce double meurtre, le rapport relativise. « À la lumière des informations disponibles, on ne saurait exclure l'implication de différents acteurs (favorables ou non au Gouvernement), les factions Kamuina Nsapu, d'autres groupes armés et les membres des services de sécurité de l'État », relève le rapport, faisant remarquer « qu'en dépit des éléments de preuve disponibles, certains autres suspects clefs n'ont pas encore été arrêtés ».

Mis en ligne le dimanche 13 août, le rapport doit être présenté aujourd'hui mardi au Conseil de sécurité de l'ONU. Voici ce qu'il faut en