Congo-Kinshasa: Interpellation !

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM)… Plus »

Dans le rapport, les experts onusiens mettent aussi un accent particulier sur le trafic d'armes entre la RDC et ses voisins de l'Est.

Dans ce rapport, les experts attendent voir le gouvernement congolais traduire en justice tous ceux qui ont participé à l'assassinat ignoble de deux experts onusiens. Ils exigent aussi du gouvernement des mesures draconiennes pour décourager tous ceux qui profitent du commerce illicite des minerais et d'autres matières précieuses dans l'Est.

Ce nouveau rapport des Nations unies va au-delà du seul cadre du Grand Kasaï. Il intègre également la situation explosive qui continue à entretenir la déstabilisation de la partie Est de la RDC. Le rapport met un accent particulier sur le vaste réseau de trafic d'armes qui prospère à l'Est. Des galonnés de l'armée et de la police sont particulièrement mis en cause.

