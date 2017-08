Tunisie: COM - Seul un miracle...

Quoi qu'il en soit, l'équipe dirigeante de Mohamed Saïdi ne peut pas aller plus loin sans le soutien des fidèles et des hommes d'affaires de la région. Un comité de soutien, dont la présidence a été confiée à Mounir Ksiksi, a été constitué afin de répondre au premier défi qui menace le club médeninois, à savoir l'absence de fonds pour gérer un aussi exigeant retour en L1.

Les deux stages organisés en catastrophe à Hammam-Bourguiba, puis à Sousse ont permis de mettre sur pied un effectif capable de tenir la dragée haute à l'Etoile Sportive du Sahel dans un match amical disputé le 6 août au cours duquel les «Jaune et Noir» ne s'inclinèrent que par un but à zéro. Auparavant, dans un autre match-test, les copains de Nizar Touil ont battu les Algériens d'Ain Mlila (3-2).

De leur côté, Amine Farhat, Amine Ben Abdallah, Abderrahmane Rebaï et Sabri Lounis ont renouvelé leur contrat. Au rayon des départs figurent les noms de Anis Jelassi, Ezeddine Abid et Amine Ben Abdallah. Malgré tout, le jeune coach Afouène Gharbi, dont la disponibilité a été remarquable puisqu'il a dû attendre tout un mois avant que le travail reprenne, espère créer la surprise. Celle-ci s'appelle le maintien car le club a déjà placé sa saison sous ce signe-là. Il sait parfaitement ne pas disposer des moyens pour faire autrement.

Il faut admettre qu'en plus de ces gros retards qui se payent généralement cash, la campagne du mercato a été fort décevante avec quelques rares arrivées: Mohamed Ali Kozdoghli arrivé de l'Avenir de La Marsa, Fadi Arfaoui en provenance de l'US Ben Guerdane, Wael Belghali, Moëz Jemmali, Ali Amri et Fadi Falhi, prêtés par l'Etoile Sportive du Sahel...

