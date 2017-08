Tunisie: ESS - Une défense à trois ?

Sur un autre plan, le staff technique étoilé devra composer avec l'abondance des joueurs capables de prêter main-forte à l'équipe dans tous les secteurs et à tous les postes. Le problème va se poser notamment au sujet du choix du trio étranger qui devra être aligné face au CAB, puisque le coach de l'Etoile dispose, à l'occasion du match de tout à l'heure, de cinq éléments : Konaté,l'Egyptien Maraii, Jacques Mbé, Bangoura et Acosta. Par contre, il devra se passer des services de Brigui et Msakni qui trainent encore des suspensions découlant de la saison 2016-2017.

D'après les échos qui nous sont parvenus, le staff technique étoilé pourra opter pour une nouveauté technico-tactique, à savoir l'adoption d'une défense à trois dans la charnière centrale, articulée notamment autour de la nouvelle recrue, l'imposant défenseur international malien Mohamed Omar Konaté -- une véritable force de la nature avec son 1,93m -- qui a été particulièrement brillant lors du stage de Tabarka. « C'est un défenseur d'une très grande qualité et particulièrement utile dans toutes les séquences du jeu, avec notamment un sérieux et un professionnalisme exemplaire », nous a déclaré l'assistant de Velud.

