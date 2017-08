Congo-Kinshasa: 7,7 millions de personnes exposées à la famine, selon la FAO et le PAM

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM)… Plus »

La FAO et le PAM appellent à intensifier de manière urgente la fourniture de nourriture vitale et une aide nutritionnelle afin de lutter contre la malnutrition.

Les souffrances liées à la faim sont en hausse en raison de l'escalade des conflits, de sa persistance dans le temps et des déplacements de population, ajoutent la FAO et le PAM.

7,7 millions de personnes sont confrontées à une situation de famine en République démocratique du Congo, alertent le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Dans un communiqué commun publié lundi 14 août, ces deux organisations indiquent que cette situation est liée à la hausse des actes de violences et des déplacements de population.

