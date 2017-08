Tunisie: EST - Les cartes en règle

Ce duel promet un spectacle et une adversité garantis dont se régaleront les spectateurs et les téléspectateurs (en cas d'un compromis entre la FTF et la TV nationale).

Le seul hic de ce match c'est qu'il est programmé à partir de 16h30, c'est-à-dire sous un soleil encore hardi, chose qui poussera éventuellement les joueurs des deux camps à jouer à l'économie, ne serait-ce que pour la première moitié de la rencontre. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le Sud tunisien où la canicule qui sévit ces derniers jours n'est guère prête à s'adoucir.

A la décompression qui menace de s'emparer des joueurs de l'Espérance qui ont récemment remporté haut la main le trophée arabe des clubs champions, il y a également des signes de fatigue manifestes sur quelques joueurs clés.

La chaleur accablante risquerait donc de compliquer davantage la mission des «Sang et Or» qui seront obligés encore une fois de puiser au fond de leurs ressources pour pouvoir sortir indemnes face à des Sudistes euphoriques et habitués à leur été caniculaire.

De ce fait, Faouzi Benzarti sera obligé d'exploiter ses trois remplacements pour épargner les plus sollicités de ses joueurs, lui qu'on connaît intransigeant en ce qui concerne le plein rendement et le pressing à outrance.Plusieurs joueurs manqueront de jus en deuxième période et ils ne seront pas en mesure de continuer sur leur lancée et avec la même hargne exigée. Heureusement pour lui que le banc des remplaçants de l'Espérance regorge de doublures de marque dans tous les postes.

Ainsi, Maher Bessghaier, Franck Kom, Fakhreddine Ben Youssef, Chaâlali, Jouini et les autres pourront être de la partie en cours de jeu s'ils ne sont pas alignés parmi l'équipe rentrante.

C'est que le coach espérantiste est dorénavant contraint de ménager au maximum les muscles de ses joueurs et de bien gérer son effectif et en fonction du calendrier assez chargé des compétitions nationale et continentale.