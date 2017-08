Tunisie: JSK - Ils cherchent la sérénité

Le technicien aghlabide a remarqué un certain malaise au sein du groupe à cause des difficultés financières et le retard de paiement des arriérés des joueurs. Malgré ses remarques aux dirigeants du club, Laâbidi n'a pas vu le changement arriver. Il a préféré donc partir. Les camarades de Kalaï doivent prendre leur courage à deux mains en vue d'aborder le match de cet après-midi avec sérénité et détermination pour retrouver la confiance.

L'entraîneur adjoint, Salem Guédhami, a sa petite idée à ce sujet : «Il est vrai que nous attendons la qualification administrative des nouvelles recrues mais nous avons préparé le match avec les moyens du bord en appelant les joueurs à rester vigilants pendant la rencontre. Lors des séances d'entraînement, nous avons essayé de parfaire les automatismes collectifs et de soigner la ligne offensive de l'équipe. Nous avons lancé des jeunes du cru aux qualités techniques remarquables. Nous espérons retrouver nos repères et glaner un résultat positif face au SG». Bref, les aghlabides sont appelés à fournir un rendement respectable et réaliser un résultat positif afin de retrouver la confiance des supporters.

Des absences et des solutions

Lors de la dernière séance d'entraînement, Bouchniba a été touché. Il gardera le repos avant de reprendre progressivement avec ses camarades.

C'est Hleli qui le suppléera en défense. Les Kamerji, Sameti, Khémiri et Dhiouf ne pourront pas participer au match de cet après-midi pour des raisons administratives. De nouvelles cartes seront utilisées comme le jeune attaquant Bouguerra. La participation des Jelliti, Methnani, Chehaibi et Frioui, s'effectuera au cours du jeu selon la physionomie du match.

Formation probable : Kalaï, Hleli, Dahnous, Bnina, Badji, Sylla, Laâmari, Abbès, Munduga, Zaidi, Bouguerra.