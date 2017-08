Maroc: Une cure de vitamine B3, remède anti-fausse couche

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

"Après 12 ans de recherches, notre équipe a découvert que cette déficience peut être traitée et des fausses couches et handicaps à la naissance peuvent êtreempêchés, en prenant une simple vitamine", explique Sally Dunwoodie, chercheur au Victor Chang Cardiac Research Institute.

Et que son déficit chez les femmes enceintes empêche le bon développement des embryons, causant fausses couches et handicaps dans les cas où la grossesse aboutit.

L'étude, publiée dans le New England Journal of Medicine, montre que la molécule, le nicotinamide adénine dinucléotide (NAD), a besoin d'un taux suffisant de vitamine B3 pour se développer.

