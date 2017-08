Maroc: Soufiyane Bakkali vise la plus haute marche du podium des Mondiaux et des Olympiades

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

Le bilan de la participation marocaine en 16 éditions des championnats du monde d'athlétisme est de 29 médailles (3 remportées sur les 3000 steeples), dont 10 en or, 12 en argent et 7 en bronze.

Il a, à cette occasion, remercié le public marocain qui l'avait soutenu et encouragé, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger, rappelant notamment la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure le sport et les sportifs.

Dans une déclaration à la presse à son arrivée lundi soir à l'aéroport international Mohammed V, en provenance de Londres, Bakkali (21 ans), qui était en compagnie des autres athlètes marocains ayant participé à ces Mondiaux, a déclaré qu'il n'épargnerait aucun effort et qu'il poursuivrait sans relâche ses entraînements en vue de réaliser son objectif de monter sur la plus haute marche du podium notamment lors des prochains Mondiaux d'athlétisme et aux Jeux olympiques.

