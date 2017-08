Tunisie: Les nouveaux projets sont déjà lancés

Ces projets permettent, d'un côté, de débarrasser les cités des amas d'ordures et, d'un autre côté, de générer un produit à valeur ajoutée qui peut servir dans l'agriculture. Quant aux déchets en plastique, ils sont transformés en petites particules qui sont utilisées en tant que matière première dans la fabrication de divers objets d'usage courant, comme les chaises, tables et objets de décoration. Cette matière première peut également être exportée vers les pays étrangers.

Facilités de financement

Tous les produits fabriqués à partir des déchets doivent, bien entendu, respecter les normes nationales et internationales en vigueur, et ce, dans le but de garantir la qualité. Ces produits ne doivent pas porter atteinte, en effet, à la santé et à la sécurité de leurs utilisateurs. D'autres systèmes de recyclage ont vu le jour, aussi bien dans les pays européens qu'en Tunisie. Les autres systèmes de recyclage concernent le papier, les batteries et piles, pneus, l'huile. Tous les produits utilisés sont, en principe, récupérables et peuvent être transformés de nouveau pour leur donner une nouvelle vie. Les unités de transformation tunisiennes se sont inspirées des technologies européennes et particulièrement allemandes.

En fait, dans le cadre de la coopération tuniso-allemande dans le domaine de l'économie verte, un appui financier et technique a été fourni par la coopération allemande (GIZ) dans le but de développer des projets verts utilisant des procédés de fabrication propres et amis de l'environnement. L'objectif consiste à généraliser les projets verts au cours des prochaines années, dans toutes les régions, pour réduire le taux de chômage et améliorer le revenu et les conditions de vie des habitants. Ces projets n'exigent pas un investissement lourd ni un nombre élevé d'employés. Une petite unité de transformation de déchets peut être gérée par trois personnes avec une chaîne de traitement et une voiture utilitaire pour le transport et la livraison.

Les jeunes promoteurs qui ont déjà monté leur projet dans l'économie verte ont pu bénéficier d'un micro-financement avantageux de la part de la Banque tunisienne de solidarité ou des associations de développement octroyant un microcrédit avec des avantages préférentiels. Le bénéficiaire a le droit également à un suivi et à un accompagnement de son projet pour assurer sa réussite et sa pérennité. Le promoteur s'engage, bien entendu, à se consacrer totalement à son projet et d'utiliser ses connaissances et son expérience pour réussir. Ce genre de projets devrait se multiplier à l'avenir, dans le cadre d'une stratégie prospective visant à promouvoir l'économie verte qui a des impacts positifs sur l'environnement et la rentabilité économique.