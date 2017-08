Maroc: Les commerçants d'Essaouira s'élèvent contre l'organisation d'une foire estivale de l'artisanat

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

Ledit communiqué a salué le bureau de la Chambre de l'artisanat et le représentant du comité régional des droits de l'Homme qui ont contribué au dénouement de cette crise. Toujours selon le communiqué, la Chambre de l'artisanat s'est engagée à ne plus organiser de foires au cœur de l'ancienne Médina.

Réunis en conclave, les commerçants et artisans de l'ancienne Médina ont vivement condamné pareilles initiatives bafouant l'accord conclu en 2012 sous la tutelle des autorités locales et des élus de la ville. Un communiqué diffusé en leur nom a fustigé à la fois la Chambre de commerce et de l'industrie et la délégation du ministère du Tourisme, toutes deux absentes du processus de négociations qui a finalement abouti au transfert de la foire à l'extérieur de l'ancienne Médina.

