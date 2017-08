Congo-Kinshasa: JED réclame la libération du journaliste Tshibitshabu détenu à la prison de Lubumbashi

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM)… Plus »

«Il n'a pas encore été jugé et nous ne connaissons pas le motif de son inculpation. Nous considérons que cette détention prolongée est illégale et arbitraire. Dans ce pays, il n'existe aucun texte de droit qui autorise qu'on puisse arrêter un journaliste même si il était en train de couvrir une manifestation interdite», a relevé le secrétaire général de JED, avant d'appeler les autorités judiciaires de la RDC à promouvoir le respect des textes en ordonnant la libération du journaliste incarcéré.

D'après Tshivis Tshivuadi, secrétaire général de JED, M. Tshibitshabu a été interpellé avec d'autres manifestants alors qu'il était en train de couvrir cette manifestation interdite. Et depuis douze jours, il est détenu « sans être jugé » à la prison centrale de Lubumbashi. JED dénonce une détention arbitraire et illégale.

