Tunisie: ST - Plein de certitudes...

Le bilan des matches amicaux livrés par le ST se solde par quatre nuls et une victoire, 6 buts pour, et 2 contre.

Il faut dire que le tandem Jalel Ben Aïssa (président)-Mohamed Kouki (entraîneur) a vite pris les choses en main. Le nouveau promu a été ainsi, avec le CA Bizertin, le premier à reprendre les entrainements après les vacances estivales. Il a été également le premier à marquer son territoire au mercato où il usa du maximum de jokers tolérés au rayon des recrutements: Ahmed Hosni, Youssef Fouzai et Aymen Kethiri (du SG), More Keita (de Hafia Conakry), Jean Daniel Badi (de l'OB), Erik Komé, Mohamed Ali Jouini (de l'ESZ), Elyès Jeridi et Ayoub Mansouri (de l'ASK).

