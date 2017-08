Tunisie: ESM - La méfiance est de rigueur

La mayonnaise prendra-t-elle déjà? L'osmose sera-t-elle assurée entre les «cadres historiques» et les nouveaux venus qui ont pour noms Imed Meniaoui et Mourad Zahou (deux revenants, au vrai), Jilani Abdessalam, Khemaïes Maâouani, Mohamed Ali Salem, Idrissa Niang et Yannick Touré.

Cette saison, il faudra en tout cas faire sans le latéral gauche, Achraf Zouaghi,le buteur Mohamed Ali Ben Hamouda, le défenseur central Saddam Ben Aziza et le stratège Khaled Gharsellaoui, en plus d'Oussama Béjaoui, Yassine Salhi et Mohamed Lahkim.

Deux nuls et une victoire

Durant la trêve, les copains du capitaine Jemaâ Khelij ont disputé trois matches amicaux conclus par un nul (0-0) face au Stade Tunisien, une large victoire devant l'AS Téboulba (3-0: buts de Fehmi Maâouani, Yassine Mejdi et Jilani Abdessalam) et enfin un nul contre l'Avenir Sportif de Gabès (1-1: but de Mohamed Jemaâ Khelij).

Si elle a rencontré beaucoup de difficultés pour trouver des sparring-partners, l'ESM n'en a pas moins travaillé studieusement afin de réussir l'amalgame et découvrir de nouvelles précieuses solutions. A l'instar de l'attaquant Yassine Mejdi, appelé à faire oublier Mohamed Ali Ben Hamouda.

Un tartan désastreux

Dimanche, le club s'est déplacé pour la veillée d'armes à Gafsa où il a effectué une dernière séance d'entraînement. L'état de la pelouse en tartan est désastreux. Mais les travaux de renouvellement de la surface ne seront effectués qu'au lendemain de la troisième journée du championnat, soit durant la trêve internationale réservée à la double confrontation Tunisie-RD Congo.

Tout l'effectif est disponible, les modalités réglementaires de qualification ayant été effectuées. On pourrait retrouver cet après-midi la formation métlaouienne suivante: Souissi- Mezni, Zahou, Ayari, Ben Salah- Khelij, Bassirou, Maâouani, Baccouche- Abdessalam, Meniaoui.