Cameroun: Financement basé sur la performance - Les hôpitaux à l'épreuve

Le manuel de procédures de ce projet qui vise à inciter les structures hospitalières à améliorer l'efficacité de leurs services a été présenté le 9 août dernier à Yaoundé.

Et si le financement des formations sanitaires se basait sur leur productivité ? C'est une orientation encouragée par le manuel de procédures du financement basé sur la performance (PBF) du secteur santé au Cameroun. Il a été présenté puis validé au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Santé publique le 9 août dernier à Yaoundé. Financé par la Banque mondiale, le PBF est une approche qui vise à inciter les structures hospitalières et les centres de santé à améliorer l'efficacité de leurs services grâce à un système de primes. L'objectif étant de rendre les hôpitaux plus productifs.

Démarré depuis 2011 dans le grand Nord et à l'Est où les indicateurs de prise en charge des malades étaient au plus bas, le projet a porté des fruits. Ceci grâce aux résultats remarquables observés. Pour André Mama Fouda, les hôpitaux où cette méthode a été expérimentée sont plus propres et plus fréquentés. Ils disposent des moyens financiers propices pour le renouvellement de leurs plateaux techniques.

Sans oublier les ratios qui sont excellents, avec moins de décès et une meilleure prise en charge des malades. « Le Cameroun a été primé plusieurs fois à cet effet par la Banque mondiale parce que nous commençons à être un exemple à suivre dans le financement basé sur la performance. C'est dans cette optique qu'il a été décidé d'étendre le PBF à l'ensemble des districts de ces régions. Mais également dans d'autres régions du pays », a confié le Minsanté.

A en croire Dr Victor Ndiforchu, coordonnateur national de la cellule technique nationale de PBF, cet approche prometteuse permet d'évaluer régulièrement les centres sanitaires en fonction d'une grille d'indicateurs établie pour mesurer le niveau de la qualité des prestations dans divers domaines.

Tels que l'accueil des patients, l'hygiène et l'assainissement, la lutte contre le VIH, la planification familiale, la gestion financière entre autres. Si le centre reçoit un bon score, il est récompensé par une prime destinée à améliorer le plateau technique, acquérir des médicaments, mettre en place des stratégies de sensibilisation, recruter des agents spécialisés et motiver le personnel.