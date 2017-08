Tunisie: Ons Jabeur retrouve le Top 100...

Le jeune talent Aziz Dougaz s'est déplacé en Belgique pour jouer un tournoi future (F9) dans le cadre d'une tournée cautionnée et encadrée par l'ITF. C'est un future assez relevé avec des joueurs qui cherchent des points ATP et une entrée sur le classement. Au premier tour, Dougaz joue contre le Français Antoine Damiens. Il a besoin de ce circuit pour améliorer son niveau et pour bien se placer au classement mondial.

Ons Jabeur sait mieux que quiconque que les deux dernières semaines d'août vont être décisives. Et on commence par le tournoi de Vancouver au Canada (100.000 dollars de dotation) où elle devrait commencer demain. Tête de série n° 4 du tournoi, qui se joue sur surface dure, Ons compte ainsi bien préparer l'US Open, le grand tournoi américain où elle veut s'illustrer.

C'est une saison bien meilleure que les précédentes, mais les résultats doivent être soutenus et améliorés pour éviter de faire l'ascenseur entre le Top 100 et le Top 200.

