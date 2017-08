Ile Maurice: Rodrigues - Prime de Rs 500 000 aux pêcheurs en cas de graves blessures

Dans le but de promouvoir le secteur de la pêche, la commission de la Pêche a lancé un plan d'allocation pour des moteurs de bateau de pêche hors lagon et une couverture d'assurance en cas de maladie ou de décès. Objectif : permettre aux pêcheurs d'aller plus loin en haute mer pour gagner leur vie, surtout avec l'arrivée de la saison de la pêche hors lagon.

Ces deux mesures sont entrées en vigueur le lundi 7 août. Ainsi, en cas de graves blessures ou de handicap partiel, le pêcheur bénéficiera d'une prime de Rs 500 000. Une couverture médicale de Rs 10 000 sera accordée à ceux qui ont besoin de soins médicaux.

En cas de décès, la famille du pêcheur pourra bénéficier d'une allocation maximale de Rs 500 000. Les compagnies d'assurances seront invitées à soumettre leurs propositions pour cette couverture. Dans le sillage de cet exercice, la commission délivrera des cartes professionnelles. Une enquête sera menée afin de connaître la situation des pêcheurs.

Critères à respecter

Pour bénéficier de cette allocation, les pêcheurs inscrits pour la pêche hauturière doivent satisfaire un certain nombre de critères. Ils bénéficieront ainsi d'une allocation de 50 % pour un montant maximal de Rs 50 000 pour l'achat d'un moteur d'une capacité de 15 chevaux. Le pêcheur devra posséder un bateau qui mesure au moins 23 pieds de long et il doit être âgé entre 18 et 59 ans.