Cameroun: Centre - Les comptes administratifs adoptés à Soa

L'autorité administrative a aussi interpelé le maire et les conseillers municipaux sur l'élargissement de l'assiette fiscale et la maîtrise du fichier des contribuables. Une donnée essentielle et incontournable pour la construction et le développement de la commune de Soa, en attendant les retombées des ressources transférées dans le cadre de la décentralisation.

En ouvrant les travaux, le maire Essama Embolo a rappelé à l'assistance que « la mairie de Soa se veut une véritable entreprise de nos jours ». Ce qu'a confirmé à son tour le préfet de la Mefou et Afamba, Emmanuel Ndjikdent, qui a reconnu les différentes actions et les efforts menés par la municipalité pour développer son territoire de compétence.

Soa (Mefou et Afamba). La salle de conférence de la mairie de Soa a abrité le 4 août dernier les travaux d'une session du conseil municipal. A l'ordre du jour, l'examen puis l'adoption des comptes administratifs et de gestion de l'exercice 2016 de la commune.

