Cameroun: Extrême-Nord - Du matériel pour éloigner les éléphants

C'est en rapport avec ce plan que madame Yap Mariatou, la directrice de la protection civile, a conduit une forte délégation à Maga pour cette distribution de lampes-torches. Canaliser les éléphants exige de gros moyens comprenant des installations électriques qui demandent une étude préalable. « Le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation a jugé qu'en attendant, on vous offre ces lampes-torches, puisque c'est vous qui les avez demandées », a déclaré madame Yap Mariatou lors de cette cérémonie de rétrocession. Les lampes distribuées sont chargeables par plaques solaires et ont une garantie de deux ans. Les bénéficiaires de ce don ont promis d'en faire bon usage.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.