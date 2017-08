Cameroun: Parlement panafricain - Le devenir de la jeunesse africaine en questions

Le sujet était au centre de la deuxième réunion annuelle de l'Association des secrétaires généraux des parlements africains qui s'est tenue hier à Midrand.

La plupart des statistiques en la matière sont formelles : la jeunesse de la population africaine constitue, de nos jours, et pour les décennies futures, le plus grand atout, voire la plus grande richesse du continent. Ce qui fait que l'Afrique ne saurait surmonter les défis présents et à venir qu'avec la mise en valeur et la participation pleine et active de sa jeunesse dans tous les domaines de la vie politique, économique et sociale. Toutefois, et comme a tenu à le relever hier à Midrand en Afrique du Sud le secrétaire général du Parlement panafricain (PAP), l'Afrique peine à tirer pleinement profit du dividende démographique de cette situation.

S'exprimant à l'ouverture des travaux de la deuxième réunion annuelle de l'Association des secrétaires généraux des parlements africains (ASGAP) sur le thème «Exploiter le dividende démographique en investissant dans la jeunesse », le Malawite Vipya Harawa a souligné que la jeunesse africaine est aujourd'hui victime de nombreuses inégalités socio-économiques. Ainsi donc, l'accès à l'éducation, à l'emploi ou aux crédits d'investissements n'est pas évident dans la plupart des pays du continent.

Pourtant, comme il est prescrit que dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, la capacité à réaliser cet objectif dépendra des investissements en faveur de la jeunesse du continent. Ainsi donc, cela requiert l'existence, l'adoption, mais surtout la mise en œuvre des législations, politiques et structures qui permettraient la création d'un environnement et des conditions propices à l'investissement accru dans les ressources humaines en général et la jeunesse en particulier.

Ceci, de l'avis de Roger Nkodo Dang, président du Parlement panafricain, en vue de faire du dividende démographique que constitue cette frange de la population, un générateur incontournable de paix, de stabilité et de développement durables sur le continent.