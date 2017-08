Maroc: Turquie - Belhanda, Boutaib, déjà chauds en Super Lig

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

Le Malien Mustapha Yatabare pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score dès la 3è minute pour Karabukspor mais Genclerbirligi obtiendra l'égalsiation plus tard pour un score final 1-1.

En clôture de la première journée de championnat lundi, Galatasaray n'a laissé aucune chance à Kayserispor (4-1) d'Asamoah Gyan titulaire. Le Marocain Younès Belhanda a brillé avec un but et une passe décisive pour le Franco-sénégalais Bafétimbi Gomis qui a inscrit un doublé.

On vous l'annonçait. Une trentaine de joueurs africains a pris la direction de la Turquie cet été en vue de nouvelles aventures. Et dès la première journée de Super Lig, certains se sont signalés à l'image des Marocains Younès Belhanda et Khalid Boutaib.

