Burkina Faso: La France solidaire avec le peuple Burkinabè dans l'attaque de Ouaga

Il s'agirait d'une attaque djihadiste. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour actes terroristes à l'étranger en lien avec une entreprise terrorsite et association de malfaiteurs terroriste. Elle a été confiée à la DIrection générale de la sécurité intérieure (DGSI) et la Direction centrale de la plice judiciaire (DCPJ).

Ajoutant : "La France adresse ses condoléances aux familles des victimes. Elle est aux côtés du peuple et des autorités burkinabè dans ce moment douloureux et se tient prête à leur assistance".

"Notre ambassade se tient informé de la situation grâce au contact permanent avec les autorités locales. Les Français résidant au Burkina Faso et les Français de passage inscrits sur le dispositif Ariane ont été alertés par l'ambassade, invités à éviter le secteur et à rassurer leurs proches", peut-on lire sur le site de la représentation diplomatique française.

