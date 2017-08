Cameroun: En quoi l'Eglise Catholique vous gêne - t - elle ? Assomption pour Mgr Jean Marie Benoit BALA.

C'était le 31 Mai dernier. L'évêque de Bafia, Mgr Jean Marie Benoit Bala s'était jeté à l'eau. Ou plutôt, on l'a jeté à l'eau. Il était plein de vie. Excellent najeur, il ne pouvait pas se noyer. Du coup, ce jour là, le compte à rebours à commencé. Et puis, trois jours après, le corps du prélat a été retrouvé « mouillé-sec » au versant du fleuve sanaga par un pécheur providentiel. Cette fois sans vie, les chaussures à l'envers.

Que s'est- il donc passé ? Une enquête a été ouverte par le président de la cour d'appel de la région du centre. Une première autopsie a révélé des traces de violence. Sans doute erronée parce qu'elle a été faite par des Camerounais. Une contre autopsie a été commandée, cette fois par une équipe Européenne « plus futée » qui a revelé la disparition des traces de violence. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes au Cameroun, un pays d'exceptions.

Vérités et contre vérités se sont bousculées. Le procureur a donné sa copie. Le prélat « serait » mort par noyade. Le certificat de décès délivré par l'hôpital central de Yaoundé mentionne un « décès aux causes indéterminées » Une histoire qui fait bégayer la science. Au juste de quoi est mort Mgr Benoit Bala ? La réponse vient de Mgr Samuel Kleda, président de la conférence épiscopale du Cameroun : Mgr Jean Marie Benoit Bala a été « brutalement assassiné » Et, l'Eglise a sans doute les preuves.

Ce n'est pas Mgr Akonga Essomba, qui nous démentirait. Lors de son homélie des obsèques des son camarade, il sera sans embage « Nos Eglises sont livrées aux forces des ténèbres par les suppôts de satan » Non sans pointer du doigt « les faux membres bienfaiteurs et sympathisants qui veulent détruire l'Eglise » Le verdict est tombé, sous forme de question-réponse. Qui tue les prêtres dans ce pays ? Une litanie de prêtres et religieuses passés sous la « guillotine ». Les assassins sont connus, l'Eglise les connait. Elle doit les révéler au grand jour. Une vérité qui viendra libérer le peuple de Dieu.

Quant à Mgr Jean Marie Benoit Bala, il est monté au ciel.