Guinée: Elections communales - Cellou Dalein est convaincu de les remporter

Le chef de file de l'opposition guinéenne a ajouté que pour cela, il faudrait que toutes les dispositions soient prises pour afin que son parti gagne. « Je suis convaincu que nous vaincront ces élections, pour la simple raison que les guinéens ont aujourd'hui plus de confiance de nous que d'Alpha Condé, à cause de sa mauvaise », a rassuré Celou Dalein Diallo.

« La CENI a annoncé la publication du chronogramme des élections communales dans les prochains jours à venir. Il faut qu'on reste mobiliser afin que nous soyons prêts à affronter ces élections. Parce qu'il ne faut pas que notre combat soit inutile. Celui qu'on s'est battus il est de cela 4 ans. Nous devons les obtenir. On ne doit pas perdre ces élections. Alors je vous invite à plus de mobilisation ».

