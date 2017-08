Cameroun: Ben Modo « le mérite et la diplomatie ont prévalu »

Soupçonné d'avoir bénéficié d'un coup de pouce du secrétaire général de la présidence de la République, le président Directeur général de Prime Potomac, Expert-comptable de formation (Cpa), diplômé de New York University a tenu à repréciser le contexte de sa remise sur orbite et sa participation dans la réussite de la Can 2019.

Face à la presse hier jeudi 10 août, Ben Modo a voulu être clair « si l'ambassade des Etas Unis ne s'était pas impliquée dans ce dossier, je n'aurai jamais eu ce marché. Je remercie d'ailleurs son Excellence Michael Stephen Hoza pour son implication personnelle ». Ainsi « je n'ai jamais été soutenu par monsieur Ngoh Ngoh ou même une autre personne ».

Dans le chemin de croix qu'il a emprunté depuis une dizaine de mois, l'ancien pensionnaire du petit séminaire de Guider avoue que seuls les responsables de l'ambassade des Etats-Unis à Yaoundé lui ont tendu la main et soutenu alors que « tout le monde me prenait pour un feyman ».

L'homme raconte que durant les conciliabules regroupés en 16 rencontres ses arguments ont prévalu au point de démontrer que sa structure est capable de livrer l'infrastructure dont le Cameroun a besoin pour accueillir ses convives à Garoua l'une des villes choisies pour abriter certains matches de la coupe d'Afrique des nations de 2019. Ben Modo estime que « ce marché a été gagné par le mérite de mon dossier et la diplomatie ».

Pour l'exécution des travaux, l'homme explique que « tout devra se faire suivant les normes exigées par les Etats Unis c'est-à-dire préfabriquer les gros œuvre aux Texas puisque son climat correspond à celui du septentrion, ainsi que le gazon naturel qui ne serra que posé comme de la natte... ».

L'on a également appris que 14 mois suffiront pour livrer les stades et les hôtels c'est-à- dire en octobre 2018 mieux 8 mois avant les délais. Chaque site sera alimenté par une mini centrale solaire, la méthode Himo (haute intensité de la main d'œuvre) sera privilégiée et la part belle sera faite à la main d'œuvre locale alors que les travaux vont générer plus de 800 emplois directs.

Dans la foulée Ben Modo ajoute que « rien ne sera caché nous viendrons vers les hommes de médias pour tout vous dire. En clair nos portes vous seront ouvertes ». L'agenda de l'investisseur prévoit un point de presse conjoint avec les responsables de l'ambassade des Etats Unis et un voyage de presse à Garoua pour que les hommes de médias s'assurent de l'effectivité des travaux.