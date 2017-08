Cote d'Ivoire: Gohi Bi Cyriac - L'Ivoirien quitte Ostende pour la D1 turque

Gohi Bi Cyriac va découvrir le championnat turc cette saison. Il ne jouera plus de rencontres sous le maillot d'Ostende. L'attaquant ivoirien va en effet rejoindre la Turquie et Sivasspor plus précisément.

En effet, Gohi Bi Cyriac quitte officiellement Ostende pour rejoindre le club turc de Sivasspor. L'Eléphant de la Côte d'Ivoire a signé un contrat de trois ans avec le club promu en division 1 turque.

« Ostende remercie Zorro pour tous les efforts fournis ayant permis au KVO de s'installer en division 1 et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière », a précisé le club le club belge.

Dimanche dernier, contre Waasland-Beveren, Cyriac était titulaire pour la première fois de la saison et l'attaquant a été remplacé à la 68ème minute. Ostende s'est incliné 0-3. Depuis l'Ivoirien s'est envolé pour la Turquie et les supporters de Sivasspor ont déjà pu accueillir l'attaquant sur Twitter et Instagram.

« Ces derniers jours, Cyriac est allé en Turquie pour y subir les tests médicaux. Tant au niveau du joueur que du club, un accord sur le transfert à Sivasspor a rapidement été trouvé », précise Ostende.

Gohi Bi Cyriac a débuté sa carrière en Belgique en 2009 au Standard. Trois ans plus tard, il a rejoint Anderlecht, qu'il a quitté en juillet 2015 pour Ostende. L'Ivoirien a disputé 60 matches avec les 'Kustboys' et a marqué 21 buts dont 14 la première saison. Il a été prêté à Fulham de janvier à juin 2017.