Burkina Faso: Hadj 2017 - Les premiers pèlerins burkinabè ont quitté Ouagadougou

La Mecque s'ouvre aux musulmans burkinabè, candidats au hadj 2017. Le premier vol des pèlerins a décollé le lundi 14 août 2017 aux environs de 10 heures à l'aéroport international de Ouagadougou.

Selon le Secrétaire permanent du comité de suivi des pèlerinages religieux, Adama Sawadogo, 422 passagers ont pris place à bord du Boeing A330 de la compagnie saoudienne Flynas, en direction de Médine en Arabie Saoudite. A l'aérogare, parents, amis et connaissances sont venus souhaiter bonne route aux « bienheureux », sur le point d'accomplir le 5e pilier de l'islam. En route pour la Terre sainte de l'islam, les pèlerins burkinabè ont fait des vœux à l'adresse d'Allah.

Ainsi, Saïdou Boly, enseignant dans une médersa à Ouagadougou, Balkissa Adouni, couturière et Mahmoud Dabo, tous en voie d'effectuer le pèlerinage pour la première fois, rendent grâce à Allah pour leur avoir facilité ce voyage. « Nous avons besoin des bénédictions de tous pour ce voyage, car nous ne partons pas prier pour nous seulement, nous irons prier Allah de veiller sur le Burkina Faso », a confié Balkissa Adouni. Le président de la communauté musulmane du Burkina Faso, El Hadj Abdramane Sana, les a conseillés d'aller se concentrer sur le but ultime du pèlerinage et de souhaiter des bénédictions, demandant à Dieu de protéger le Burkina Faso.

La délégation gouvernementale, conduite par les ministres en charge de l'administration territoriale, Siméon Sawadogo et des transports, Souleymane Soulama, a également souhaité aux candidats au hadj 2017 d'effectuer un bon pèlerinage et de revenir avec beaucoup de grâces pour leur mère-patrie. Le ministre Siméon Sawadogo leur a recommandé de suivre les indications qui leur seront données en Arabie Saoudite, pour un hadj fructueux. « Ils sont pratiquement tous meurtris à la suite de l'événement survenu hier (attaque sur Kwame N'Krumah), et ont pris l'engagement de prier pour le pays. Qu'ils nous reviennent en bonne santé et avec beaucoup de grâces », a-t-il indiqué. Par ailleurs, selon le ministre en charge de l'administration territoriale, le hadj 2017 commence très bien, avec le départ des premiers pèlerins. Il a salué les efforts du comité d'organisation.

Cependant, il a déploré quelques tares au niveau des agences de voyage, notamment, celles qui récupèrent l'argent des candidats au hadj, sans pour autant le reverser auprès du comité. « Elles pénalisent des gens. Nous prenons l'engagement que ces personnes seront poursuivies », a-t-il déclaré, avant de confier que le gouvernement a doté l'organisation du pèlerinage à La Mecque d'une subvention de près de 1 milliard 500 millions de francs CFA cette année. Quant au ministre Souleymane Soulama, il a assuré que les conditions techniques ont été réunies pour garantir la sûreté du voyage en Terre sainte. « Les techniciens de l'aviation civile ont au préalable inspecté le Boeing A330 que la Flynas a affrété pour convoyer les premiers pèlerins. Nous en sommes satisfaits », a-t-il confié. Le prochain vol burkinabè est prévu pour 4h30, le mardi 15 août à Bobo-Dioulasso. Jusqu'au 24 août, 17 vols dont 12 depuis Ouagadougou, sont prévus pour convoyer les pèlerins burkinabè à La Mecque.