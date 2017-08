Ile Maurice: Affaire Boskalis - La poursuite réclame encore du temps, la défense s'impatiente

Du temps. C'est ce qu'a réclamé la poursuite dans l'affaire Boskalis, en cour, en ce mercredi 16 août. Cela, afin qu'elle soit en mesure de communiquer la date à laquelle la cour de Rotterdam pourra recueillir le témoignage d'Antonious Theodorous de Goëde, témoin dans cette affaire, par visioconférence.

Sauf que Me Siddhartha Hawoldar, représentant Prakash Maunthrooa, a fait valoir, devant la magistrate Wendy Rangan, qu'il s'agissait là d'un abus de procédure. «I implore you to take judicial conscience to realise that undescribed prejudice is being caused and the constitutional rights of my client are handicapped», a martelé l'avocat de la defense. Il a ainsi demandé à la cour de prendre position, tout en arguant qu'il y a là du «misuse and manipulation of court process».

Me Rishi Hurdowar, qui représente le bureau du Directeur des poursuites publiques, a contre-attaqué, rétorquant que, 11 jours avaient été accordés par la cour de Rotterdam et qu'à chaque fois, la défense a présenté une motion lorsque De Goede était présent. «The defence wanted to lengthily cross examine De Goede and now they are killing the prosecution case at this stage.» Quant à Me Said Toorbuth, l'avocat de Siddick Chady, il a fait valoir que l'affaire ne pouvait être renvoyée une nouvelle fois.

Après avoir écouté les différentes parties, la magistrate a arrêté une date, celle du 28 août, pour l'audition de De Goede. Au cas contraire, elle se rangera du côté de la défense.

D'autre part, Me Yash Bhadain, avocat de Prakash Maunthrooa, actuellement Senior Advisor au bureau du Premier ministre, a présenté une motion pour que son client soit autorisé à voyager, du 29 août au 11 septembre. L'affaire sera appelée le 21 août.