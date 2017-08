Ile Maurice: Abus sexuel sur mineur - Une chambre d'hôtel identifiée par les internautes

La nouvelle fait le buzz sur les réseaux sociaux. La chambre d'une résidence, située dans l'ouest de Maurice, a été identifiée par les internautes, après un appel lancé par l'office européen de police criminelle, sur le web.

Pour cause : c'est dans la pièce en question qu'un mineur aurait subi des abus sexuels.

«This is a hotel room. Do you know which one ? This info can help police solve a child sexual abuse case», peut-on lire sur l'annonce en question.

Les informations devant ensuite être communiquées à l'adresse suivante : europol.europa.eu/stopchildabuse.

Nous nous sommes rendus dans l'établissement en question, hier, mardi 15 août. Il est situé à Rivière-Noire, à proximité du poste de police.

Le calme y règne en maître. Aucun résident en vue.

La portière est ouverte et il n'y a aucun vigile à l'entrée. Sollicité pour une réaction, un responsable de la résidence en question parle d'erreur. «Je ne suis au courant d'aucun cas.

Aucun client n'a fait de plainte pour ce type d'affaire chez nous», a-t-il expliqué. De son côté, Interpol Maurice affirme ne pas avoir eu vent de cette affaire, ni de dossier y relatif.