Togo: " Nous ne sommes pas là pour traduire la volonté d'un parti politique donné"

Ecoute, collecte et pédagogie, ce sont là certains piliers de la tournée que la Commission de réflexion sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles, près des populations togolaises. Alors que cette commission présidée par Awa Nana est attendue ce jour à Kougnowou et à Badou, sa présidente y est allé dans une certaine pédagogie sur le travail qui est fait mais aussi d'une profession de foi, lundi à Atakpamé.

"L'essence de cette commission ce n'est pas de venir balayer d'un coup de main une Constitution donnée. C'est que dans la Constitution de 1992, il y a du bon et il y a du mauvais, de même que la Constitution de 2002 contient du bon et du mauvais. En quelque sorte, la Constitution de 1992 est et demeure, sauf dans ses trois articles, qui concernent la limitation de mandat, le mode de scrutin et l'alternance. Donc c'est ça qui constitue la pomme de discorde. Et comme l'a dit quelqu'un dans la salle, les députés sont incapables de se comprendre la dessus, de trouver un consensus. Voilà pourquoi depuis 2014, on tourne en rond. Voilà pourquoi depuis 2006 l'APG a recommandé que le gouvernement d'union se penche sur la question. Et en 2009, la CVJR a planché et a sorti la recommandation 8. Et le HCRRUN en 2016 est venue tenir un atelier là dessus. Et a encore emphasé..., tout ce que vous dites là, c'est déjà du consensus.

Limitation, oui, mandat, scrutin et tout ça oui. C'est tout cela qu'il faut remettre dans un corpus. Parce que les anciennes Constitutions toilettées ou pas n'ont pas pris en compte tous ces problèmes sociaux là. Le problème des hôpitaux, le problème de la démission des fonctionnaires,... on a entendu aujourd'hui qu'il y a des classes où on ne fait plus passer des examens à nos enfants.... les problèmes de LMD. Est-ce que tout ça était dans la Constitution de 1992 ? Non. Même si on doit la ramener, il faut la renflouer... Nous ne sommes pas là pour traduire la volonté d'un parti politique donné", c'est l'explication qu'elle a apporté aux uns et aux autres, avant de rassurer : "les réformes politiques, c'est déjà acquis...".

Elle a ensuite convié les Togolais à "reprendre confiance en nous même". En tout cas, promet Awa Nana, aux populations d'Atakpamé et partant aux Togolais, "vous allez être surpris de voir le travail sui va sortir. Vous allez vous retrouver la dedans... Vous allez trouver tout le bon côté de 92, tout le bon côté de 2002, tout le bon côté de ce que la CVJR a recommandé. Vous allez le retrouver". Enfin garantit-elle, "nous sommes des personnes de foi, nous croyons en Dieu. Nous avons des progénitures et nous ne voulons pas qu'elles soient doigtées demain".