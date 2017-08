Togo: Awa Nana victime de l'autisme du pouvoir et de l'opposition

Ecoute, collecte et pédagogie, ce sont là certains piliers de la tournée que la Commission de… Plus »

C'est donc par ces mots que la présidente de la Commission de réflexion sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles et aussi du HCRRUN a tenu à apporter des clarifications à ses détracteurs qui continuent retenir contre elle son choix de démission en 1998 pour émettre des doutes sur le bon accomplissement de sa mission.

"J'ai ma part de vérité la dessus. Je la clame mais les partis de l'opposition et le parti au pouvoir ne veulent pas entendre cette version", a introduit Mme Awa Nana avant de poursuivre, "sur 33 préfectures, je n'ai eu que 6 préfectures de résultats. Je ne peux pas proclamer les résultats de 6 préfectures pour dire que telle est gagnante, que telle est perdante". Aussi a-t-elle continué, "et je suis arrivée à la fin du délai imparti par le Code électoral".

