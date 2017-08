Ile Maurice: Lara Rijs, égorgée - Une jeune femme «au grand cœur» s'en est allée

«Her parents are on their way to Mauritius. We are devastated.» Ce sont là les seuls mots que nous avons pu arracher à l'oncle de Lara Rijs, retrouvée morte à son domicile à Pereybère, lundi 14 août. Accablée, la famille s'est murée dans le silence. De leur côté, les amis de la victime lui ont rendu hommage sur Facebook.

Tous pleurent Lara Rijs, une fille «au grand coeur», selon un ex-collègue. Elle était une jeune professionnelle très respectée dans son domaine, avance un autre. «She was a very smart person.» D'ailleurs, d'après son compte LinkedIn, la jeune femme préparait son doctorat en Business Administration and Finance.

Lara Rijs était une vraie «globe-trotteuse». Celle qui avait la double nationalité suisse et sud-africaine avait étudié et travaillé dans plusieurs pays. Elle avait commencé ses études à l'université de Rhodes, en Afrique du Sud, avec un diplôme en commerce. Elle a obtenu une distinction. Avant d'enchaîner avec un autre diplôme universitaire en Business Management.

Puis, Lara Rijs avait complété sa maîtrise en Financial Management à Édimbourg, en Grande-Bretagne. De retour en Afrique du Sud, elle était devenue cadre dans deux banques sud-africaines jusqu'en 2008, année lors de laquelle elle s'est rendue en Suisse pour travailler au sein d'un fonds d'investissements et ensuite dans une banque.

C'est en 2014 que Lara Rijs a fait ses débuts dans l'hôtellerie. Et ce, dans l'océan Indien. La jeune femme a pris de l'emploi à l'Eden Bleu Hotel, qui se trouve à Mahé, aux Seychelles. Elle y a travaillé comme Business Development & Revenue Manager. Et était particulièrement appréciée de ses collègues. Elle était d'ailleurs toujours en contact régulier avec ses ex-collègues de l'Eden Bleu.

«Lara was one of a kind. Elle était gentille, amicale et avait toujours un sourire pour tout le monde», confie un employé de l'Eden Bleu, qui a travaillé avec Lara Rijs pendant deux ans. «The last thing she said to me when I spoke to her was 'I can't wait to see you guys'», lâche une autre ex-collègue de Lara Rijs. Cette dernière avait prévu de rendre visite à ses amis de l'Eden Bleu l'année prochaine.

Le suspect nie les faits

Quant au suspect arrêté dans le cadre de ce crime sordide, il a nié les faits qui lui sont reprochés lors de son interrogatoire. Sahib Meerhossen a comparu en cour de Pamplemousses hier, mardi 15 août. Inculpé pour le meurtre de la Sud-africaine, il a souhaité bénéficier d'une assistance juridique. Demande qui a été rejetée car il ne satisfait pas les critères requis. Il a été reconduit en cellule policière. Son domicile a été perquisitionné et ses vêtements sécurisés.

Sahib Meerhossen, vigile de son état, a déjà eu des démêlés avec la justice. Il avait déjà écopé d'une amende pour assaulting an agent of civil authority. Et pourtant, selon ses proches, qui se disent secoués par ce drame, c'est un homme «tranquille», sans histoires. «Li nek konn so travay.»