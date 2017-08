Madagascar: Mahajanga, destination prisée des amoureux des plages

Entre six et un peu plus d'une dizaine de véhicules par jour quittent les gares routières pour rallier Mahajanga.

Et il faut réserver des jours à l'avance, autrement, il y a peu de chance de trouver une place à bord des taxis-brousse, notamment lorsqu'il s'agit d'une famille ou d'un groupe de voyageurs. Certaines coopératives de transport sont particulièrement sollicitées par les usagers à destination de la capitale du Boeny, depuis le début des vacances. Les taxis-brousse à destination de Mahajanga, même ceux de la gamme VIP, devenus très prisés des voyageurs, ces dernières années, car moins chargés et plus confortables, ne chôment pas ces dernières semaines.

Congrès et rencontres chrétiennes. En dépit d'un début de saison jugé plus calme que les autres années, le flux des voyageurs dans les gares routières a tout de même augmenté durant la seconde moitié de juillet et la première quinzaine du mois d'août. Il en est de même pour les vacanciers qui voyagent à bord de voitures particulières. En nombre sur la RN4, celles-ci, immatriculées dans la Capitale ou d'autres provinces, inondent également les rues de Mahajanga. La tenue, dernièrement dans la ville de Mahajanga, de diverses rencontres nationales des branches des églises chrétiennes et des associations religieuses d'autres confessions, a davantage augmenté le nombre de visiteurs dans la ville. Les uns et les autres, en vacances ou en congrès, ne manquent pas de faire un détour à la plage.

Hébergement. Le flux important de vacanciers et de visiteurs dans la ville n'a pas manqué de poser quelques problèmes à ceux qui ont tardé à réserver leur lieu d hébergement. Les hôtels, notamment les plus abordables, affichent complets depuis des semaines. D'autres logeurs, en majorité informels, sont également très sollicités. C'est le cas des villas et maisons louées par leurs propriétaires, le temps des vacances. Ce qui n'est pas sans conséquences sur les taux de remplissage des hôtels, affirment certains professionnels de la filière. Les logeurs informels se défendent en affirmant que durant les vacances, tout le monde y trouve son compte, vu le nombre important de vacanciers qui peinent à trouver des chambres libres dans les hôtels et qui se tournent vers ce type de location.