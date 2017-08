Madagascar: Association Ank'Izy - Pour l'éducation et le développement personnel des enfants

Le sujet est devenu presque banal, mais on ne l'épuisera jamais car il revient tous les jours dans la vie de nos… Plus »

« Tolory Izy ». A travers ce programme, Ank'Izy offre des fournitures scolaires et d'autres aides matérielles aux écoliers défavorisés : matériels informatiques, vêtements, jeux de société, livres et manuels, des livres sur les travaux manuels, des matériels informatiques, etc. Dans des cas spéciaux, des aides en numéraires peuvent également être fournies. « Tolory Izy » sera lancée en septembre.

Créée depuis le début de cette année, par Dimby Ranoelimanana et des jeunes conscients de l'importance capitale de l'éducation, Ank'Izy désire contribuer de manière significative au développement personnel des enfants, notamment ceux des Ecoles primaires publiques (EPP). Selon Ank'Izy, les enfants sont l'avenir de Madagascar : « Ankin'ny ho avy izy » ! Pour réaliser son dessein, l'association répartit ses activités en trois programmes, dont le premier va débuter en septembre. Pour l'instant, les activités de démarrages se dérouleront sur Toamasina et Antananarivo.

Pour épanouir pleinement les enfants et en faire des adultes actifs et productifs, leur éducation ne devrait pas se limiter uniquement à leur instruction ; elle devrait également mettre l'accent sur leur développement personnel.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.