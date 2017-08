Madagascar: Groupe Socota - Le Centre de formation « The Talent Factory » reçoit son agrément

Avec des activités qui sont essentiellement tournées vers l'exportation sur des marchés exigeants, le groupe SOCOTA a décidé de se doter d'un centre de formation qui lui permet de s'adapter à ces exigences, de progresser continuellement et de relever le niveau de compétences de tous ses collaborateurs.

Avec des leaders mondiaux du textile et de l'habillement comme clients et face à une concurrence mondiale de plus et plus rude, le groupe SOCOTA met un point d'honneur sur la qualité de ses produits. Une politique qualité où rien n'est laissé au hasard. Et la mise en place d'un centre de formation est l'une des manifestations de ce souci constant de la qualité au sein de ce fleuron de l'industrie malgache dont la renommée n'est plus à démontrer aussi bien sur le plan local qu'international.

Grande qualité. Le centre de formation qui s'appelle désormais « The Talent Factory » a reçu officiellement son arrêté d'agrément, lors d'une cérémonie qui a eu lieu vendredi dernier dans l'enceinte du groupe SOCOTA à Antsirabe et qui a vu la présence du Secrétaire Général du ministère de l'Emploi, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, ainsi que des notables et élus locaux. Une occasion pour le Secrétaire Général qui a représenté la ministre Toto Raharimalala Marie Lydia, de reconnaître les efforts réalisés par le groupe SOCOTA dans le cadre de la modernisation de la formation professionnelle. Faut-il en effet préciser que les formations dispensées au sein du « Talent Factory » ou Socota Training Center est d'une grande qualité.

D'une capacité d'accueil de 230 personnes, le centre dispose de deux laboratoires de langue, de deux laboratoires spécialisés en info, de deux grandes salles et d'une salle de projection. Plus de 165.000 heures de formations sont dispensées sur 175 modules chaque année. Et ce, avec des matériels performants composés, entre autres de 12 ordinateurs, vidéo projecteur, TV écran plat, caméra... Le tout connecté à Internet par fibre optique haut débit. Ouvert 7/7j et 24/24h le « Talent Factory » enseigne entre autres à son personnel, aux étudiants et aux enfants, des modules comme les langues (français, anglais et espagnole) , les technologies de l'information (bureautique, Autocad, Programmation), la qualité, la sécurité, le contentieux, les ressources humaines, le management, l'hygiène, l'environnement du travail, le développement personnel, les finances, la production, la santé... bref de quoi faire des travailleurs performants dans leurs domaines d'activité.

En quête de l'excellence. Et si le centre est l'un des plus performants du pays, c'est que le groupe SOCOTA y met le paquet en termes de moyens. « Le coût de cette formation va représenter cette année un engagement de dépenses d'environ 650 millions d'ariary, soit 1,7% de notre masse salariale », a déclaré Véronique Auger, D.G de SOCOTA dans le discours qu'elle a prononcé au nom du Président du groupe, Salim Ismail, un patron d'entreprise qui est toujours en quête de l'excellence. « Mais nous n'allons pas nous arrêter là car face à un environnement en profonde et rapide transformation, notre capacité à former des talents et à créer dans toutes nos filiales, un écosystème d'innovation d'excellence et d'idées nouvelles, va devenir un facteur déterminant de compétitivité ». Et là encore les grands moyens et les partenaires de haut niveau seront mis à contribution.

Ainsi, un nouveau défi sera relevé avec l'assistance d'une des meilleurs Business School européennes qu'est Grenoble Ecole de Management (GEM). Par ailleurs, les programmes de « Talent Factory » dont l'objectif est de former des managers de demain comporteront des conférences, séminaires et ateliers organisés avec des professeurs de l'enseignement supérieur malgache, mais aussi des « visiting professors » étrangers. Pour ne citer entre autres que : Jean Pierre Lehmann, Professeur Emerite en économie politique de l'IMD de Lausanne, Jean François Fiorina, Directeur Général Adjoint de GEM, Jean Paul Lemaire, détenteur de la chaire de Marketing de l'Ecole Supérieur de Commerce de Paris, ou encore Jean François Chanlat, Co-directeur scientifique de la chaire Management et Diversité de l'Université Paris Dauphine. Des sommités qui élèvent bien évidemment le niveau des stagiaires de « Talent Factory », un centre qui dispose ainsi d'un niveau international.