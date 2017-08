Madagascar: « Collaborations créatives en Île Rouge » - Retour aux sources de Carine Ratovo !

Carine Ratovonarivo est de retour aux sources et présentera à nouveau « Collaborations créatives en Île Rouge : de l'artisanal à l'éco-design » mais cette fois à l'Is'art galerie.

De passage au pays, l'éco-designer, actuellement établi à San Francisco n'est pas revenu au pays les mains vides. Elle présentera à nouveau « Collaborations créatives en Île Rouge ». Ce sera à l'Is'art galerie dès demain.

« Collaborations créatives en Île Rouge : de l'artisanal à l'éco-design » est un programme de design écologique. Initié par Carine Ratovonarivo, Fondatrice et Designer chez Carine H.C.R. éco-design. Celui-ci prône la valorisation des savoir-faire pour lequel l'artisanat et l'éco-design y forment un binôme prometteur. Cette alliance a donné naissance à la Co-création artisanale d'objets, en pièce-unique et fait-main, réalisée sur le territoire malgache. La ligne directive de ce projet, pour la trilogie, englobant la première, la seconde et la troisième édition est la suivante : celle de collaborer avec des artisans sur place, grâce à la mise en place d'ateliers d'échanges de compétences. A la clé de chaque projet participatif, a vu naître un objet. Chaque objet obéit à la règle des 3R régissant l'éco-design : « Réduire, Réutiliser, Recycler ». Avec Carine Ratovonarivo, effectivement, rien ne se perd, tout se transforme. Pour la jeune femme, pas question de gaspiller ! Si la plupart de ses confrères utilisent les matières à tort et à travers, elle réduit, réutilise et recycle. Tout ce qu'elle entreprend est dicté par une conscience écologique et répond à cette règle des 3R. Son discours est resté le même qu'il y a longtemps « C'est vrai que ce n'est pas grand-chose mais à mon échelle, j'essaie de préserver la planète. Dans chacune de mes créations, je n'utilise donc que des matières recyclables ». Elle collecte des matériaux de récupération pour les convertir en sacs, colliers... et même en fauteuil.

Nécessité. Pourquoi la mise en place d'un tel projet ? « Celui de mettre en exergue l'idée selon laquelle, dans ce pays en développement où l'économie de moyens et le recyclage sont une nécessité quotidienne, le but est de s'approprier les matériaux locaux et de récupération qui sont liés aux collectes de rebuts en tout genre dont la finalité est d'aboutir à des formes d'objets usuels. Ces objets en pièce-unique et/ou en petites séries mettent en avant les techniques artisanales traditionnelles, à leur tour valorisés dans une approche contemporaine dans leur rendu, leur usage et leur réinterprétation. C'est pourquoi, différents corps de métiers d'artisanat sont mis à contribution, à contre courant des propositions souvent liées à l'artisanat décoratif ». Avec Carine, il faut s'attendre à tout et surtout à être surpris. Entre les mains de l'éco-designer, tous les matériaux retrouvent une seconde vie. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'apprécier « Collaborations créatives en Île Rouge : de l'artisanal à l'éco-design », un tour à l'Is'art galerie Ampasanimalo s'impose !