Afrique du Sud: Mandela Day - Mahajanga a clos la marche

La présentation du parcours de vie de Nelson Mandela a permis aux étudiants et visiteurs d'en apprendre davantage sur cette grande figure sud-africaine qui a marqué l'histoire. De ses 67 ans d'incarcération à son parcours après sa libération, en passant par le combat de sa vie pour la liberté, la justice, la démocratie et la paix. La date du 18 juillet, celle de sa naissance en 1918, a été consacrée en 2009 par l'Assemblée générale des Nations Unies "Journée internationale Nelson Mandela" en l'honneur de sa contribution à la culture de la paix et de la liberté.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.