Madagascar: MIDSP - Actions sociales dans la Région Anosy - Menabe

Coach de la Région Anosy Menabe, le ministre de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé y a réalisé des actions sociales. Son déplacement dans le Sud du pays, le week-end dernier était pour lui, l'occasion, et ce, sur instruction de la Première Dame, de remettre différents lots à la population locale.

Accompagné de Ramanonjiarivelo Richard, le directeur des Affaires Sociales à la Présidence, il a remis un lot de 1.000 cahiers, 750 stylos, 40 sacs de 50 kg de riz et 6 boîtes de peinture, respectivement à la prison et l'hôpital ensuite aux villageois du fokontany d'Ehoala et enfin au Toby FLM Nenilava. A la prison, dix sacs de riz ont été donnés et accueillis par les responsables de l'établissement et les détenus. En effet, avec le temps, un délabrement des lieux est constaté et des réparations s'imposent.

De même pour l'hôpital Philibert Tsiranana qui a besoin de réparation au niveau du toit. Ainsi, les six pots de peinture ont été remis pour un réaménagement dans un premier temps avant de s'attaquer aux gros œuvres. Dix sacs de riz ont également été remis au Toby FLM Nenilava. Enfin une somme de 2 millions d'ariary a été donnée pour le « Zaikabe Nasionaly Fikambanan-dehilahy FLM » qui se déroule du 14 au 20 août. « Il est de mon devoir en tant que coach de veiller sur le bien-être de la population», a déclaré le ministre Chabani Nourdine qui, dans son rôle de coach de la partie sud du pays le ministre, voit régulièrement avec l'Etat la manière d'aider les riverains tant économiquement par la création d'emplois mais aussi socialement par l'amélioration des conditions de vie.