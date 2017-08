Madagascar: Ampelagie, une passionnée du voyage et de la photographie

interview

Timide et réservée, Ampelagie est une artiste qui se découvre au fil de ses passions. Derrière son objectif, elle préfère laisser la parole à ses clichés pour donner vie à ses inspirations, au lieu de tergiverser. A l'occasion de sa première exposition, « Nature et Paix », qu'elle présente au Café de la Gare jusqu'au 15 septembre, elle nous dévoile ses projets. Interview.

Comment êtes-vous tombée dans la passion de la photographie?

Depuis l'ère de la numérique, j'étais toujours fascinée par la photographie, pas en tant que modèle, mais en tant que photographe. Avec mes amis, nous avons organisé des séances photos. Autodidacte, j'avais commencé à étudier les portraits sur fond noir... Et cette passion s'est agrandie après la venue de la numérique où les nombres de poses n'étaient plus comptés. A chaque mission, j'emmenais un appareil photo, je braque mon objectif sur les paysages. En effet, je ne suis pas un photographe professionnel, mais je m'exerce dans cet art depuis des années. J'ai toujours voulu m'inscrire à des cours particuliers, mais ils coûtent chers. Etant aussi un journaliste culturel, j'assistais souvent à des expositions de photographies réalisées par des professionnelles. J'observais ainsi leur technique, ceci m'a aussi beaucoup aidé dans cette exposition.

Vous avez pris les photos durant le tournage du film Malagasy Road Show produit par My Studio Films, pouvez-vous nous en parler?

Oui. Effectivement, toutes les photos exposées au Café de la Gare ont été prises durant le tournage du film Malagasy Road Show qui est une série de films documentaires produites et réalisées par My Studio Films. Ainsi, je reste fidèle au même principe que le film, c'est-à-dire sensibiliser le public au tourisme à travers ses clichés, démontrer la diversité culturelle qui existe dans notre pays. Le tournage a débuté au mois de mars dernier, à Nosy Be et Sainte Marie, puis au mois d'avril à Morondava. L'équipe projette encore actuellement à tourner à Fort Dauphin, cette année. Par ailleurs, nous lançons un appel à partenaire pour ce projet qui, je pense, aidera notre pays en dévoilant aux étrangers, et même aux malgaches locaux, les richesses humaines et culturelles que nous possédons.

Après cette exposition, avez-vous d'autres projets artistiques? Pourquoi pas ! Ce serait dommage de s'arrêter là.

Effectivement, j'ai déjà d'autres projets artistiques, dont l'un se fera avant la fin de l'année. Ce sera encore une exposition-vente de photographie qui sera réalisée, cette fois-ci avec un professionnel, plus précisément avec Johary Ratefy du groupe de photographes féminines « She ». Au fait, elle m'a beaucoup aidé aussi dans la réalisation de cette exposition.