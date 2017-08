Madagascar: Sécurité routière - La visite technique des motocyclettes en vue

Le sujet est devenu presque banal, mais on ne l'épuisera jamais car il revient tous les jours dans la vie de nos… Plus »

Certaines motocyclettes pourraient se passer de ce contrôle. Les premières études faites auraient considéré les motocyclettes immatriculées, donc celles qui sont au dessus de 125 cc. « Tant qu'à faire, pourquoi ne pas contrôler tous les véhicules motorisés ? Nous savons bien que les scooters créent plus d'accidents que les autres types de motocyclettes, certains de leurs conducteurs roulent à tombeau ouvert et d'autres font des dépassements non maîtrisés. Il y a trop de laisser-aller dans leur circulation», rajoute Ravontsoa. Les conducteurs de scooter ne sont pas de cet avis. « Ce sont plutôt les transporteurs qui nous ignorent », lance Mihaja Andrialalaina.

