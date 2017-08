Burkina Faso: Attaque café Istanbul - Le film des évènements, minute après minute

Après l'attaque du 15 janvier 2016, Ouagadougou, précisément l'avenue Kwame Nkrumah, a vécu une nouvelle nuit d'horreur le dimanche 13 août 2017. En effet, aux environs de 21h30, deux individus non encore identifiés arrivent à moto à la hauteur du café turc Aziz Istanbul, font mine de percuter un véhicule garé et ouvrent le feu sur les clients attablés. Le bilan provisoire fait état de 18 morts et de 22 blessés, dont cinq éléments des forces de l'ordre. A l'heure où nous bouclions la présente édition, cette barbarie terroriste n'avait toujours pas été revendiquée. Nous vous proposons le film des évènements, minute après minute, qui viennent peut-être de sceller le sort de la « plus belle avenue de Ouagadougou ».

« Il y a des tirs en ville, vers Kwame Nkrumah. Certains parlent d'un mouvement d'humeur de policiers et d'autres d'attaque terroriste. »

Il est 21h45 le dimanche 13 août 2017 lorsque notre interlocuteur nous fait parvenir ces informations inquiétantes au téléphone.

Sans plus attendre, nous mettons les gaz en direction de Kwame Nkrumah. Difficile en cours de route de ne pas penser à l'attaque du 15 janvier 2016 qui avait déjà endeuillé la « plus belle avenue de Ouagadougou ».

22h. Kwame Nkrumah s'est vidée de son monde. Un usager effaré que nous croisons nous conseille de rebrousser chemin. « Il y a des tirs devant. » « Mais nous sommes là pour ça », disons-nous dans notre for intérieur. Nous faisons mine d'obéir à notre ange gardien tout en cherchant le meilleur moyen d'approcher de l'épicentre des événements. Puis, nous trouvons un moyen pour aller là où « ça chauffe ». Après avoir garé notre engin dans le quartier Saint-Léon pour avoir une plus grande liberté de mouvement, nous contournons KK pour déboucher dans la zone du projet Zaca, non loin de Splendid Hotel. Les lampadaires de l'avenue continuent de briller, mais un silence inquiétant y règne. Bientôt les bruits d'armes reprennent, mais difficile de se fier à son oreille pour deviner la provenance précise des tirs. Un autre coup de téléphone nous donne une première indication : « Les tirs viennent du café Istanbul. » Ça se précise.

22h37mn. Nous sommes parvenu à la ruelle en face du restaurant La Véranda. Nous sommes là, à quelques dizaines de mètres du lieu annoncé comme étant celui de l'attaque. Aucun déploiement policier n'est visible.

Pan! pan! pan! pan! pan! Ça tire à côté. C'est la débandade, le sauve-qui-peut pour les journalistes et les badauds présents. Une fois le calme revenu, chacun rejoint la position qu'il pense être sécurisée au milieu des bâtiments. Les supputations continuent. Impossible d'avoir une idée claire de ce qui se passe au café restaurant Aziz Istanbul. Soudain, un homme de forte corpulence sort du restaurant A+ voisin attenant. Il porte une enfant blessée entre les bras. Le sang de la petite colore de rouge son T-shirt blanc.

Ce n'est pas un terrain de jeu

« Qu'est-ce qu'elle a eu ? Qui tire ? » L'homme ignore les questions, l'essentiel pour lui est de secourir la fillette.

Les minutes s'égrènent, interminables. Tout d'un coup, une jeune fille quitte la zone de tous les dangers à grandes enjambées, elle semble avoir le diable aux trousses. Toute essoufflée, l'effroi se lisant sur le visage, elle a pour premier réflexe d'appeler son père : « Allo ! Papa... » Puis les larmes la submergent. Nous n'entendrons plus rien de cette conversation car les tirs reprennent. Tout le monde se disperse et nous perdons de vue la demoiselle.

23h28. Lorsque nous retournons sur les lieux, un dispositif sécuritaire y est déjà mis en place. Trois blindés de l'armée occupent la rue. Un périmètre de sécurité est délimité. Les choses se précisent davantage : il s'agit d'une attaque terroriste, la « foudre » vient de frapper Kwame Nkrumah pour la deuxième fois en 15 mois.

Les curieux sont sommés de quitter les lieux. Ils s'exécutent. Un officier rend compte de la situation au téléphone. Il indique à son supérieur au bout de fil que l'unité d'intervention a pu exfiltrer des rescapés.

Plus tard, une voix s'élève : « Je ne veux pas voir de journalistes dans la zone. Quittez le périmètre. Ce n'est pas un théâtre de jeu. » Ce qui n'est, naturellement, pas du goût des hommes de médias qui voulaient suivre le déroulement des opérations de très près. On ronchonne mais il n'y a pas d'autre choix que d'obéir.

Nous faisons donc un tour pour rejoindre la devanture du Splendid hotel où sont « parqués » tous les journalistes, selon une consigne du commandement, fait-on savoir.

Désormais toutes les rues environnantes sont bouclées. Alors que les pisse-copies se trouvent à la hauteur de l'un de ses barrages, un individu à moto fonce sur les gendarmes. « Où allez-vous ? » interrogent les pandores. L'inconnu s'arrête et lorsqu'un des éléments en poste s'approche de lui, il aperçoit une arme à hauteur de sa ceinture. Après un échange, l'homme repart sans être inquiété. Plus de peur que mal : il s'agit d'un militaire. Mais la maréchaussée fait remarquer qu'il aurait pu se faire tuer bêtement.

« Donne-moi 4 millions et je vais filmer »

23h57. Nous sommes devant la façade du Splendid, un établissement qui était en proie aux flammes un 15 janvier 2016. Nous retrouvons d'autres confrères ainsi que de nombreux curieux décidés à ne rien rater des événements en cours. S'ils pouvaient franchir la barrière érigée à hauteur du siège du CDP, ils auraient fait. Sur le terre-plein, la stèle où sont gravés les noms des victimes de la dernière attaque. La couronne de fleurs qui la surplombe n'est pas encore fanée que la liste des victimes tombées sur la plus belle avenue du Burkina s'apprête à s'allonger.

00h15. Il règne un calme apparent. 4 cargos de gendarmes viennent grossir les rangs des forces déjà déployées. Deux motards lourdement armés reviennent, quant à eux, du théâtre des opérations. Agacé par la présence des intrus qui continuent d'affluer devant les lumières du Splendid, un officier crie à la foule : « Mettez-vous dans l'obscurité. Ici, vous constituez des cibles potentielles. » « Mais, chef, si nous sommes là, c'est pour vous encourager », réplique une jeune dame. « Est-ce que vous êtes avec nous ? Si vous êtes avec nous, aidez-nous à vous aider », poursuit le gendarme qui finit par convaincre quelques curieux qui quittent les lieux.

00h37. Deux véhicules chargés de barrières de sécurité métalliques arrivent sur place. Une partie de la cargaison est aussitôt utilisée pour remplacer les barricades de fortune qui avaient été érigées à l'aide de poutres et de pierres. Le capitaine Hervé Yé, le chargé de communication de la gendarmerie, gilet pare-balles, pistolet automatique en vue, fait un premier point à la presse. Il confirme qu'un assaut est en cours au café Istanbul sans plus de précision. On n'en saura pas davantage. « Lui-même n'est pas plus informé que nous », peste un confrère. Les cameramen demandent à filmer l'assaut. Ils n'obtiennent évidemment pas gain de cause. Contrairement à l'attaque du 15 janvier, les journalistes sont maintenus loin de l'action. « Donnez-moi 4 millions et je pars faire les images pour vous », propose un musard qui n'a pas l'air de plaisanter.

Une blessée est conduite par un pompier vers le ministère de la Fonction publique, où est installé le poste de commandement, comme il y a plus d'une année de cela. Encore sous le choc, elle refuse de s'adresser à la presse.

00h52. Les tirs nourris reprennent. Les gendarmes se mettent à couvert derrière leurs véhicules.

L'officier qui sermonnait entre-temps la foule revient du théâtre des opérations demander un bidon d'eau minérale aux vigiles Splendid hotel. Il disparaît avec son précieux colis et se redirige vers la zone d'intervention. Durant la nuit, des gamelles et des bidons d'eau seront acheminés vers le café Istanbul.

Une V8 se gare devant le Splendid. Le ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry, en descend. Assailli aussitôt par les journalistes, il informe que son collègue de la Communication, Rémis Dandjinou, doit le rejoindre incessamment pour une conférence de presse. En attendant, le chef de la diplomatie burkinabè se tient au milieu de la foule. Des bruits non diplomatiques résonnent au loin. « Naaba, ne restez pas ici », conseille un curieux à Alpha qui reste stoïque.

C'est surtout l'avenue Kwame Nkrumah qui est en deuil, elle qui se remettait à vivre après l'attaque du 15 janvier 2016. La réouverture du café-restaurant Cappuccino le 15 juin 2017 avait d'ailleurs constitué le symbole le plus fort de cette renaissance. Mais on craint fort que cette seconde attaque ne soit le coup de grâce porté à la plus belle avenue du pays.

01h20. De nouvelles salves se font entendre. C'est la débandade chez les civils. Nous nous réfugions sur la terrasse du Splendid derrière les piliers. D'autres jouent les téméraires et ne semblent pas être impressionnés par les bruits assourdissants des kalachnikovs. Chez les militaires, on se met aussi en sécurité. Les gendarmes qui tenaient la barrière devant nous ont en effet abandonné leur position pour trouver refuge dernière le mur du siège de l'ex-parti au pouvoir, le CDP. « Même nos gars fuient », se moque quelqu'un.

Premier bilan à 1h30

Les journalistes, qui ont repris leurs esprits, sont surpris de ne plus voir Alpha Barry. Le ministre a été évacué dans le tumulte. La conférence de presse aura lieu un peu plus bas dans l'avenue, au Liptako Gourma, apprend-on. Alors que nous descendions la rue, un tir qui semble être proche retentit. Nouvelle panique chez les hommes de medias. Certains, tête baissée, se mettent à proximité des murs. Une consœur étrangère a déjà gagné, dans sa course, une ruelle sans demander son reste. Seul le silence qui s'ensuit la fera sortir de sa planque.

1h37. Devant le Liptako Gourma, Rémis Dandjinou, avec à ses côtés Alpha Barry, improvise une conférence de presse au milieu d'une nuée de journalistes. Le porte-parole du gouvernement qui avait déjà confirmé le caractère terroriste de l'attaque quelques heures plus tôt à la télévision nationale avance un premier bilan : 17 morts de différentes nationalités et 8 blessés. Comme pour confirmer le caractère provisoire de ces chiffres, un coup de feu brise à nouveau le silence de la nuit. « Certaines personnes sont encore retenues et l'opération vise à les libérer », poursuit le ministre, qui indique que seuls des forces burkinabè sont pour l'instant à la manœuvre.

1h45. Les confrères des chaînes internationales s'installent sur le terre-plein pour monter rapidement les images de l'interview du ministre. Certains parmi leurs collègues burkinabè retournent dans leur rédaction pour faire parvenir les images qui alimenteront les émissions spéciales en cours depuis le début de l'attaque.

2h11. Encore des tirs. On a appris à distinguer ceux des gendarmes de ceux des assaillants. A croire qu'à deux, des terroristes rendent la vie difficile à nos forces de défense et de sécurité. La durée de l'opération agace même quelques irréductibles toujours présents. « Si c'était en Algérie, ça n'aurait pas fait 30 minutes. » Comme si c'était aussi simple.

02h27. Le maire de Ouagadougou, Armand Béouindé, présent depuis tout ce temps au plus près des événements, sort du périmètre sécurisé.

02h32. Le capitaine Yé rejoint les journalistes devant le Splendid pour un nouveau rapport. « L'assaut se poursuit. On n'a pas encore tout fouillé. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant . » Il en profite pour dénoncer la baisse de vigilance des populations. « Les gens n'ont pas encore intégré la menace. Ils sont venus à moto et avaient des sacs. Quelqu'un aurait pu alerter la police. » Le débat s'engage avec des journalistes pour qui tout individu avec un sac ne peut être considéré comme un suspect.

2h50. Ça fait un bon bout de temps que le calme semble être revenu. On imagine pour une fois que l'assaut est terminé. Un blindé arrive sur les lieux, trois koglwéogo aussi. L'un est armé d'un fusil et l'autre porte un carquois, ils s'entretiennent avec les pandores et essuient leur refus de les autoriser à franchir la barrière.

Alors qu'on pensait l'assaut terminé depuis un bout de temps, les tirs nourris reprennent aux environs de 3h20. Et puis plus rien.

Le Premier ministre arrive sur place au petit matin. Rémis Dandjinou confirmera la fin de l'opération et la neutralisation des deux assaillants. Le bilan passe, lui, à 18 morts.

9h. Le jour s'est levé sur Kwame Nkrumah, triste comme un bonnet de nuit. De nombreux Ouagalais accourent pour remplacer ceux qui y étaient toute la nuit. Des groupes se sont massés aux alentours des barrières tenues par les forces de l'ordre.

Une pluie pour laver les souillures de la nuit

Devant le restaurant la Véranda, quelques-uns de ceux qui y étaient attablés reviennent chercher leurs engins qu'ils avaient abandonnés précipitamment la nuit. Les motos se trouvant à l'intérieur de la nouvelle zone de sécurité sont enlevées plus tard par la police municipale pour une destination inconnue. On ne sait pas si la fameuse motocyclette des terroristes a, elle aussi, été emportée.

9h49. Arrivé un peu plus tôt, le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, quitte les lieux sans un mot à la presse qui s'est approchée un peu plus du café Istanbul. Des éléments de la police scientifique et technique sont visibles.

10h02. Trois corbillards descendent l'avenue, étrangement vide pour un lundi matin, et se garent devant le restaurant attaqué. Les corps, enroulés dans des bâches, y sont placés.

Le vent se lève sous un ciel déjà assombri. Une pluie s'abat sur Ouagadougou pour laver les souillures de la nuit.

De nombreuses personnalités comme le ministre de la Culture, Tahirou Barry, accompagné de son collègue des Sports, Taïrou Bangré, et le président du groupe parlementaire MPP, Alassane Sankandé, arrivent sur les lieux. Tous livrent à la presse le même récit d'horreur après avoir visité le lieu du drame. Un confrère qui a eu accès au restaurant raconte y avoir vu du sang partout et des morceaux de chair. Une indicible boucherie.

12h14. L'équipe de gendarmes sur place est relevée par une autre. Mais l'un des véhicules refuse de démarrer. Ses occupants en sont réduits à le pousser. « Comment voulez-vous combattre les terroristes avec de tels moyens ?» s'indigne un journaliste.

13h20. La procureure du Faso près le Tribunal de Grande instance de Ouagadougou, Maïza Sérémé, qui a ouvert une enquête judicaire, quitte les lieux. On apprend qu'elle donnera une conférence de presse à 16h.

16h. Maïza Sérémé pénètre dans la salle d'audience N°1 du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, prise d'assaut par des journalistes du monde entier. Elle est accompagnée d'éléments de la gendarmerie et de la police. La procureure déroule d'entrée le fil de l'attaque. Selon son récit, aux environs de 21h, un commando de deux jeunes individus de sexe masculin, parvenu à hauteur de l'avenue Kwame Nkrumah sur une motocyclette, a pris d'assaut la pâtisserie café Aziz Istanbul. Armés de fusils d'assaut de type AK47, ils ont ouvert le feu sur les clients du restaurant, causant la mort de 18 personnes (le plus jeune avait 15 ans) et blessant 22 autres dont 5 éléments des FDS à la suite de l'assaut. L'intervention, indique-t-elle, a permis de confiner les deux assaillants à l'arrière du bâtiment, où ils ont été mis hors d'état de nuire.

Dans leur débandade, beaucoup ont abandonné leurs biens sur place. A ce propos, elle invite les propriétaires des moyens roulants et de tout autre bien retrouvé sur la scène du crime à prendre contact avec l'équipe d'enquête de la gendarmerie nationale sise au camp Paspanga.

Sous la conduite du procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Ouagadougou, une enquête contre X est ouverte pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, assassinats, tentatives d'assassinats, détention illégale d'armes à feu et de munitions, destruction volontaire aggravée de biens, le tout en relation avec une entreprise terroriste, et toutes autres infractions que l'enquête révèlera.

A la fin de sa conférence, on apprend qu'un deuil national de 72h est décrété par le chef de l'Etat.

C'est surtout l'avenue Kwame Nkrumah qui est en deuil, elle qui reprenait vie après l'attaque du 15 janvier 2016, notamment avec la réouverture du café-restaurant Cappuccino le 15 juin 2017.

Curieux, journalistes et gendarmes sur le théâtre de « guerre »

Comment doit être la collaboration entre les hommes de médias et les forces de défense dans ce genre de situation ? La question mérite d'être posée parce qu'à plusieurs reprises, nous avons vu des confrères engager de chaudes discussions avec des militaires.

« Hé ! vous là-bas ! Celui qui tient la caméra-là, tu n'entends pas ou quoi ? Monsieur... », s'adresse un supérieur de l'armée à un journaliste. Nous nous demandions si le reporter entendait ou s'il faisait la sourde oreille. En tout cas, les subalternes en ont fait leur affaire. Un le tire par la main et lui pose cette question : « Ce n'est pas à toi qu'on parle ? » Le confrère réplique en disant de ne pas le brutaliser. Il signifie qu'il ignorait que l'on s'adressait à lui. « Foutaise », lance un « codo ». « Tu fais semblant », poursuit-il. L'atmosphère se chauffe. Les autres pisse-copies essaient de calmer la situation. Comme le preneur d'images campe sur sa position, les gendarmes décident de prendre son identité. « Bon, d'ailleurs, prenez les références de sa CNIB (Carte nationale d'identité Burkinabè) ».

Les gendarmes lui reprochaient d'avoir filmé alors que c'était interdit. Nous nous demandons si ce malentendu n'aurait pas pu être évité si notre confrère s'était montré coopératif dès la première interpellation ? Mais comme tout dépend du tempérament de chacun8

Et nos chers badauds dans tout ça ? Ces derniers n'ont rendu la tâche facile à personne. Pour une interview quelconque, ils sont là. Les gendarmes ont beau les prier de quitter les lieux car ils constituaient des cibles potentielles, ils étaient là. C'est bon d'être curieux parfois, mais dans ce cas de figure, mesdames et messieurs les intrus, vous rendez plus compliquée la situation. Malgré le fait qu'un vaste périmètre de l'avenue Kwame Nkrumah a été bouclé parce que les FDS n'avaient pas la position exacte des assaillants, ceux-ci pouvaient profiter de l'attroupement pour se fondre dans la foule et bonjour les dégâts. Certains des curieux vociféraient : « Si les gendarmes nous donnent leur tenue et les armes qu'ils ont, nous sommes capables de neutraliser ces bandits. » Un peu de respect et d'humilité, les amis.