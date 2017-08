Ouganda: Les Bahindi, la communauté indienne qui veut devenir une tribu ougandaise

Beaucoup d'Indiens ont émigré en Afrique de l'Est au Kenya et en Ouganda entre 1901 et 1930 pour y construire des chemins de fer, alors que ces pays et leur Inde natale étaient toutes des colonies britanniques. Beaucoup d'entre eux y sont restés et sont devenus de riches commerçants.

" Aujourd'hui, plus de 250 000 Indiens vivent en Ouganda. La majorité ont immigré ici ces vingt dernières années. D'autres sont ceux qui vivaient ici avant 1972 qui sont revenus", dit Tushar Upadhyay, vice-président de la Indian Association Uganda à New Vision.

La raison de cette demande est que beaucoup d'Indiens sont des Ougandais de deuxième ou de troisième génération. Ils sont sont nés et ont grandi dans ce pays et le considèrent comme chez eux, même si les Ougandais « autochtones » continuent de les considérer comme des étrangers.

La communauté indienne d'Ouganda a demandé à être reconnue comme une tribu ougandaise, rapporte le journal ougandais New Vision. Cette tribu s'appellerait les "Bahindi", un mot bantou qui signifie "les Indiens", ou les gens d'origine indienne. Si leur demande est acceptée, les Bahindi s'ajouteraient aux plus de 50 tribus reconnues au pays de Yoweri Museveni.

