Madagascar: Ambatolampy - La fête du mimosa retrouve sa senteur

Le sujet est devenu presque banal, mais on ne l'épuisera jamais car il revient tous les jours dans la vie de nos… Plus »

Il est à rappeler que le mimosa est un arbre non originaire de Madagascar, mais il a été importé par les colons dans le but d'alimenter les trains à vapeur de l'époque.

La culture traditionnelle prendra la part belle avec le« vakodrazana » toute la journée du vendredi, suivie de divers concours. Samedi donnera un autre ton avec un grand zumba live, une séance de théâtre et des élections de Miss Mimosa. Deux grosses pointures de la scène musicale actuelle animeront la journée du dimanche 20, Kougar et Mijah.

Le podium a été la plateforme d'échanges et de manifestations pour les artistes locaux. Les activités sportives occuperont les journées du mercredi, avec une course de bicyclette ouvert à tout le monde, un marathon et un concours sportif destiné aux enfants, appelés les « kids athletics », pour jeudi.

