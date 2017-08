Algérie: Entre dénonciations et auto-censure, quel rôle pour l'église chrétienne dans une Afrique aux défis multiples ?

L'église chrétienne mobilise une force démographique non négligeable en Afrique Subsaharienne. Les leaders religieux, principalement le clergé catholique, s'impliquent de diverses manières dans les luttes des peuples pour leur développement. Analyse de leur implication, sur la base du cas de trois pays africains.

Dans certains pays, comme la RDC ou le Togo, l'église catholique a joué un rôle majeur dans les conférences nationales souveraines aux débuts des années 1990. Bien évidemment, les approches qu'ils utilisent sont fonction des relations qu'entretiennent les hommes d'église avec les milieux politiques.

Si l'influence déterminante du clergé catholique du Burkina Faso a été unanimement reconnue dans le dénouement de la grave crise qu'a connu le pays au printemps 2011, au Togo comme en RDC, les prélats tentent, avec des succès mitigés, de peser sur les contextes sociopolitiques. Ces différentes implications des hommes d'église incitent à réaffirmer certains axes stratégiques d'une théologie politique en Afrique.

Au Burkina Faso, le renouveau du leadership combiné à une approche « stratégique » se sont soldés par une influence déterminante et une crédibilité accrue

Modèle singulier de relative stabilité dans la région ouest-africaine[1], le Burkina Faso a connu au printemps 2011 la plus grave crise sociale de son histoire récente. Le contexte sociopolitique fragile marqué par l'usure d'une gouvernance sans alternance et surtout une croissance économique inégalitaire avec ses corollaires de sous-emploi des jeunes et de faible rémunération des travailleurs[2], était à bout de souffle.

A la suite de la mort suspecte de l'élève Justin Zongo à Koudougou, le pays a basculé dans un cycle de manifestations violentes de toutes les couches de la société. Les militaires n'étaient pas du reste, imprimant leur marque par des mutineries dans les casernes ainsi qu'au régiment de sécurité présidentielle (RSP).

Pendant cette période de turbulence, certains gestes de l'église catholique ont, dans un premier temps, laissé croire à un soutien du clergé au pouvoir de Blaise Compaoré. Peut-être une période d'hésitation. L'église catholique s'est, par la suite, clairement affichée contre la modification de la constitution qui cristallise les contestations du peuple.

Dans son livre « De la démocrature à la démocratie au Burkina - Rôle de l'église et défis » publié chez L'Harmattan en mai 2016, Pascal Kolesnoré, docteur en philosophie morale et politique et prêtre de l'Archidiocèse de Koupéla, explique ce positionnement par deux facteurs essentiels, qui nous paraissent forcément liés : le rajeunissement de l'épiscopat - avec entre autres, l'arrivée de Mgr Philippe Ouédraogo au siège métropolitain de Ouaga et de Mgr Thomas Kaboré à la tête de la Commission épiscopale Justice et paix - et la constitution d'un « Shadow group » réunissant des laïcs politiquement bien outillés, qui ont prodigué des conseils éclairés à la hiérarchie catholique.

Ces deux facteurs expliqueraient en partie, le ton très engagé de la lettre pastorale du 15 juillet 2013, distribué par l'église dans tous les recoins du Burkina. Cette lettre fustige les « infections sociales comme l'impunité, la corruption qui engendrent des frustrations et aboutissent à des révoltes ; la polarisation de la richesse au niveau d'un groupe qui partage les pouvoirs politiques et financiers » et dénonce « les mimétismes démocratiques ou des despotismes juridiques, des majorités fictives, les clanismes et les clientélismes, l'antidémocratisme dû à des ambitions égoïstes ».

Dans ce contexte particulièrement difficile, contrairement aux prélats catholiques qui sont restés déterminés aux côtés du peuple en lutte, les autres groupes religieux dont les protestants visiblement intimidés, ont brillé dans la cacophonie.

L'influence dont a fait preuve l'église catholique au cours de cette crise qui s'est dénouée en octobre 2014 est sans commune mesure avec son poids démographique estimé à 19% de la population. Le positionnement de l'église s'est en effet, appuyé sur une action intelligente et stratégique fondée sur une lecture claire de la situation du pays. Sa crédibilité s'en est accrue. Notons que le collège de 23 membres chargés de désigner le président de la Transition a été présidé par Ignace Sandwidi, délégué de l'église. Par ailleurs, le nom de Mgr Paul Ouédraogo a été proposé pour être président de la Transition, une offre que l'église a déclinée.

En l'absence d'un compromis entre la majorité au pouvoir et les oppositions avant la fin du mandat présidentiel fixé au 20 décembre. Les évêques catholiques étaient vent debout pour exhorter les parties prenantes à manifester de la bonne volonté.

En RDC, la CENCO joue sa crédibilité en multipliant les initiatives

Engluée dans une crise politique profonde depuis la réélection contestée de M. Kabila en 2011, la République Démocratique du Congo veut encore croire en la mise en œuvre de l'accord politique de fin décembre 2016 alors que la BBC a annoncé le 9 août « une tentative de coup d'état déjoué »[3].

Début décembre 2016, après plusieurs semaines de médiations visiblement infructueuses, la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) a déclaré craindre que le pays ne sombre dans une « situation incontrôlable »[4] en l'absence d'un compromis entre la majorité au pouvoir et les oppositions avant la fin du mandat présidentiel fixé au 20 décembre. Les évêques catholiques étaient vent debout pour exhorter les parties prenantes à manifester de la bonne volonté aux fins de parvenir à un compromis politique qui évite au pays une nouvelle catastrophe.

Il faut noter que deux ans auparavant, dans un communiqué du 1er Juillet 2014, la CENCO avait exhorté le président Kabila à ne pas briguer un troisième mandat en 2016 et appelé la population congolaise à « faire preuve de vigilance pour s'opposer par tous les moyens légaux et pacifiques à toute tentative de modification des articles verrouillés de la Constitution »[5].

Déterminés à peser sur le cours des choses pour voir le pays sortir de cette grave crise, les évêques congolais ont publié le 23 Juin 2017 un rapport intitulé « Le pays va très mal. Debout Congolais !». Ils y ont déploré « les restrictions du droit à la liberté d'expression et l'interdiction des manifestations pacifiques toujours croissantes (... ) ainsi que la répression des mouvements de contestation pacifique qui va parfois jusqu'à l'usage excessif de la force ». Pour les prélats, « la sortie pacifique de la crise actuelle exige la tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales avant décembre 2017 tel que prévoit l'accord politique du 31 décembre 2016 »[6].

Exhortant les Congolais à ne pas céder à la peur, l'église invite le peuple à s'approprier l'accord du 31 décembre et à exiger sa mise en œuvre intégrale par les différents signataires. Preuve de leur détermination, les évêques ont lancé une campagne de mobilisation : 200 agents ont été désignés par les 47 diocèses du pays afin d'initier les Congolais à l'organisation de manifestations pacifiques[7].

Mais, réussira-t-elle là où la médiation de l'Union Africaine a échoué ? Rien n'est moins sûr. Au rang de ceux qui doutent du rôle des prélats, figure notamment l'ancien Secrétaire Général de l'OUA et médiateur de l'Union Africaine, le togolais Edem Kodjo. Dans une récente interview au journal togolais l'Alternative et relayé sur Thisisafrica, Edem Kodjo, lui-même homme d'église et catholique déclare au sujet de la CENCO : « Nous avons pourtant commencé ensemble et avec une complicité certaine. De toute façon, ils n'ont rien fait de mieux que ce que j'ai conceptuellement et diplomatiquement réalisé, à part d'avoir installé la confusion actuelle. Et c'est dommage pour ce genre d'institution. »

Au Togo un discours engagé et clairvoyant, mais qui suscite une émotion fugace !

Mobilisés dès les lendemains des soulèvements populaires d'octobre 1990 dans le pays, les évêques du Togo n'ont pas tardé à rappeler que « la situation qui se dessine aujourd'hui ... est le fruit de compromissions, de lâchetés, de refus de servir la vérité, du manque d'un véritable amour de la patrie, de divisions tribales acceptées, subies ou encouragées, de silences complices et coupables dont nous tous, citoyens togolais, chacun pour sa part et à la place qui est la sienne, portons une part plus ou moins consciente de responsabilité » (Le chrétien dans le Togo en pleine mutation, Atakpamé, 17 décembre 1990.)[8].

Par la suite, ils ont joué un rôle non négligeable dans la tenue de la conférence nationale souveraine et les négociations politiques, tentant de peser positivement sur la marche vers la démocratisation du pays aux côtés des populations. Ils n'ont pas manqué de dénoncer à travers des messages publics diffusés en mars 2003 et en février 2005 la modification, par une Assemblée nationale « unilatérale », de la Constitution votée par référendum le 27 septembre 1992 et promulguée le 14 octobre 1992.

« derrière les apparences de quiétude et de tranquillité qu'il affiche, le Togo, notre cher Pays, va mal ; ses fils et filles sont de plus en plus désabusés ; ils ne savent plus quel chemin emprunter pour sortir de l'ornière et parvenir à la paix ; leur avenir semble bouché»

Depuis 2013, l'église catholique en appelle à la relance du processus des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Dans leur dernière lettre pastorale publiée le 26 avril 2017 et intitulée « Il y a de l'espérance pour ton avenir », la conférence des évêques du Togo (CET) et l'église constatent l'enlisement de la situation socio-politique, pointent les errements politiques et invoquent la nécessité de rompre avec la léthargie, les luttes intestines et les fuites en avant.

Elle estime que « derrière les apparences de quiétude et de tranquillité qu'il affiche, le Togo, notre cher Pays, va mal ; ses fils et filles sont de plus en plus désabusés ; ils ne savent plus quel chemin emprunter pour sortir de l'ornière et parvenir à la paix ; leur avenir semble bouché. Derrière les apparences illusoires de paix, les cœurs s'endurcissent, les positions se radicalisent, les mains jadis tendues pour le dialogue et la fraternité se referment ».

Pour la CET, les conditions pour bâtir la cohésion passent par la levée de « la controverse sur la limitation du mandat présidentiel », l'organisation d'élections locales, l'égalité de traitement des citoyens, une opposition vraiment responsable et capable d'offrir une alternative sérieuse à nos populations, en évitant d'être simplement « des groupes d'intérêt empêtrés dans des querelles intestines ».

Fin juin 2017, l’Église Évangélique Presbytérienne du Togo (EEPT) et l'Eglise Méthodiste du Togo (EMT) ont emboité le pas aux prélats catholiques en publiant une lettre pastorale à leurs communautés. Dans son contenu publié sur La Gazette du Togo, les leaders évangéliques et méthodistes du Togo dénoncent la pratique de la corruption qui devient, selon eux, de plus en plus ordinaire et banale avec des effets pervers tels que la violation des droits des pauvres et des faibles. Ce qui favorise la perte de la solidarité au sein de la communauté. Ils invitent par ailleurs, leurs communautés à agir dans une attitude de changement en ayant en conscience les conséquences dramatiques des actions passées.

Les impacts positifs de ces différentes sorties très engagées des hommes d'église se font attendre. Selon la CET, les différentes interpellations ne se traduisent pas par des actions concrètes pour éradiquer le mal togolais. Selon les prélats, leurs lettres suscitent dans un premier temps, l'émoi. Puis, les acteurs s'activent comme pour trouver des solutions. Cet activisme fugace qui vise à faire baisser la pression laisse s'installer la routine qui créé le lit d'actes plus graves.

Quel rôle pour l'église chrétienne dans une Afrique aux multiples défis ?

Généralement plus audacieux et mieux structurés dans leurs implications dans la vie sociopolitique des pays africains, les clergés catholiques fondent leurs actions sur les convictions de l'Eglise catholique, régulièrement rappelées par ses dirigeants suprêmes. Pour le Pape Benoît XVI, l'Eglise a « une mission de vérité à remplir [... ] une mission impérative » (Africae Munus n. 22), tandis que le Pape François précise que « l'Église ne peut ni ne doit rester à l'écart dans la lutte pour la justice » (Evangelii Gaudium n. 183.).

Dans une Afrique en lutte pour son émergence, l'action de l'église chrétienne au sens large (catholique, méthodistes & protestants) pourrait être envisagée à travers le paradigme de l'église « comme une institution de critique sociale »[9].

L'Eglise chrétienne n'a donc pas vocation à être le paillasson des pouvoirs en place. Ni rester muette et constamment abrutie à certains « illuminés » au pouvoir. Elle est appelée à être un « pôle » d'influence vers une société meilleure

Cette église, aux côtés des autres acteurs de la vie économique, sociale et politique, aura vocation à éveiller les consciences. L'église qui voudra aider l'Afrique à sortir de la marginalisation et de la dépendance chronique devra, dans le prolongement de sa mission liée au « salut des âmes », être un incubateur de vocations. A ce titre, elle devra aider les citoyens (fidèles ou non-fidèles) à construire leur projet de vie en ayant pour but ultime de contribuer à résoudre les problèmes du vivre ensemble. Martin Luther King exprime mieux notre pensée concernant cette double mission de l'église : « toute religion préoccupée des âmes mais indifférente aux conditions sociales qui corrompent l'âme et aux conditions économiques qui la paralysent, est une religion stérile qui a besoin de sang nouveau ».

En travaillant ardemment à la transformation des mentalités et du caractère des citoyens afin qu'ils aiment leurs prochains, luttent contre le régionalisme et traquent la corruption dans leur vie quotidienne, l'église chrétienne du 21e jouera un rôle déterminant dans la transformation de nos sociétés.

Les réflexions du Professeur Kä Mana méritent, à ce titre, une attention particulière. Il soutient qu'il faut : « construire une église qui soit capable de se tenir sur tous les fronts, dans tous les combats de l'homme »[10]. A savoir sur les fronts politique, économique, social et culturel.

L'église chrétienne n'a donc pas vocation à être le paillasson des pouvoirs en place. Ni rester muette et constamment abrutie à certains « illuminés » au pouvoir. Elle est appelée à être un « pôle » d'influence vers une société meilleure sur les plans économique, politique, culturel et morale. L'ultime combat du christianisme se passe ici sur terre : c'est ici que l'église doit faire ses preuves en attendant d'en rendre compte là-haut!

