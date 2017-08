Le président malien, Ibrahim Boubacar Kéita, était des nôtres en fin d'après-midi du mardi 15 août 2017, pour manifester sa compassion suite au drame vécu par le Burkina Faso. « Nous ne baisserons pas les bras... On ne nous effrayera pas », a-t-il prévenu, après son accueil à l'aéroport, un détour sur les lieux du carnage et un tête-à-tête avec son homologue, Roch Marc Christian Kaboré.

Ensemble basin bleu ciel, bonnet d'une blancheur laiteuse, visage grave, Ibrahim Boubacar Kéita a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou, aux environs de 16 heures, par son homologue burkinabè. Le temps n'étant pas aux grands discours, les reporters du jour n'ont eu à se mettre sous les dents que les prises de vue, la déclaration de l'illustre visiteur étant prévue à l'issue de son audience avec Roch Marc Christian Kaboré. Après l'eau de l'étranger, le cortège s'est aussitôt ébranlé en direction de l'avenue Kwame N'Krumah, où un affligeant spectacle attendait les visiteurs du soir : bris de vitres, tables et sièges renversés, tasse de café non achevé et restes de nourriture à peine entamée, impacts de balles jusqu'au 2e niveau de l'immeuble qui abritait le café-restaurant, flaques de sang sur le point de sécher et dont la couleur a viré au rouge brique ...

Difficile en effet de faire un commentaire en cet endroit, qui sent et sentira encore longtemps la mort ! Les preneurs d'images ont été tenus à bonne distance de l'épicentre du carnage. Les officiels non plus n'y ont pas pénétré. Leur ont été plutôt présentés, les lieux ou l'endroit où les terroristes ont été abattus. L'heure de retour pour IBK étant prévue pour 16 heures, c'est à tombeau ouvert que tout ce beau monde a convergé vers Ouaga 2000, plus précisément au palais de Kosyam où était prévue une rencontre entre les deux chefs d'Etat, qui se révèlera brève puisqu'ils ressortiront une trentaine de minutes plus tard. Le mot de la fin a été donné au locataire du palais de Koulouba. « Leur (les terroristes) objectif est la terreur, qu'ils ne réussiront pas à obtenir... Nous ne baisserons pas les bras. Il faut beaucoup d'intelligence pour faire face à ce monstre sans visage qui peut surgir de partout. Mais s'il y a un prix à payer, nous sommes prêts à nous investir. Il va falloir nous adapter. L'insouciance est terminée. Il faut que chacun de nous fasse preuve désormais de la plus grande vigilance ».