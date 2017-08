Togo: André Degué succède à Dongo Oniandon à la tête de l'AS OTR

Pas de surprise ! André Degué est élu nouveau président de l'Association Sportive de l'Office Togolais des Recettes (AS OTR) ce vendredi lors de son congrès ordinaire et extraordinaire.

Seul candidat en lice et représentant la liste le Renouveau, il a été plébiscité avec 83 voix sur 91 votants soit un pourcentage de 91, 20% de suffrage. Pour l'ancien secrétaire général de l'office, sa première réussite sera la gestion dans les affaires.

« Nous allons insister sur le nerf de la guerre, si ce volet n'est pas maitrisé, vous passez à coté de votre mission. Il faut créer un environnement interne et externe pour l'encadrement de nos différents clubs. On ne pense pas seulement au football, il y'a aussi le volleyball et d'autres disciplines dans lesquelles AS OTR s'est engagé et nous allons essayer de les manager avec plus de professionnalisme. Avec l'accompagnement et les moyens, je crois que nous allons atteindre le sommet » a-t-il laissé entendre à l'issue du congrès.

Le successeur de Dongo Oniandon s'engage à mettre en place de convivialité entre les agents de l'office

« Le football corporatif intéresse le commissaire pour créer cette convivialité qui doit régner au sein de l'office togolais des recettes. Il y'a déjà des matchs que nous livrons au sein de l'office. Pour nous, c'est la seule façon de fraterniser. On va mettre en place des cadres, des environnements qui doivent nous permettre d'être en bonne santé, le tennis par exemple »a-t-il ajouté.

Du coup, l'Office Togolais des Recettes devient le sponsor officiel de tous les clubs qui participent aux différents championnats. Les maillots porteront les marques de l'office.

Voici la composition du nouveau bureau

Président : André Dégué

Secrétaire général : Attoro Sekalom

Trésorier général : Baniza Hodabalo

SG Adjoint : Atan Esso Danitete

TG Adjoint : Mississo Anoumou

Commissaire/Organisation : Edee Kokoroko

Commissaire/Compétition : Lamany Kamaloudine

Commissaire relation publique : Issa Falilatou

Conseillers : Dongo Ognadon, Guy Anago, Elodie Boronkome, Jonas Edjidomele, Agoro Medjessiribi, Kerim Souwalaye, Kibalo Bagna